Руда бестія: Ірина Білик вразила фанів зміною іміджу

Нещодавно українська поп-діва Ірина Білик відсвяткувала свій день народження - 6 квітня співачці виповнилося 49 років. Її чоловік, російський продюсер і фотограф Аслан Ахмадов зворушив мережу, присвятивши коханій зворушливий вірш. Можливо, в честь нового року свого життя, або ж у зв'язку з творчими планами, але артистка зважилася на досить кардинальну зміну іміджу.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото в оновленому образі. Ірина підстригла волосся - тепер у неї асиметричне каре, а крім того, перефарбувалася з блондинки в яскраво-рудий колір. На знімках співачка позувала у білій сорочці і чоловічому темно-сірому піджаку.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Трохи пізніше вона опублікувала ще кадри, на яких відображена в помаранчевій кофті і з яскраво-червоною помадою на губах.

"Руда бестія виходить на полювання", - підписала ефектні фото Білик.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового образу і написали, що їй дуже йде цей колір і вона просто-таки помолодшала.

"Так, рудий колір - це ваш колір, не змінюйте його. Просто супер"

"Дуже круто. Ірочка, вам дуже гарно"

"Дуже красива, руда бестія!!!"

"Неймовірно прекрасна..."

"найшикарніша і талановита!!!"

"Ірочка, вам цей образ ну просто до лиця.Дуже класна красива помолоділа..."

"Вбила! Наповал...."

"Гарненька) навіть краща ніж раніше!"

"Ах яка Жінка!!!"

"Ну навіщо ж так зводити з розуму, прекрасно, як ніколи, люблю"

"Як Вам Ірина добре, з цим кольором волосся"

"Чарівна"

Раніше Ірина Білик показала миле фото чоловіка Аслана і сина Табриза, який дуже схожий на свого тата.

До речі, молодший синочок Ірини Білик росте справжнім красенем, а його фото незмінно розчулюють шанувальників співачки.