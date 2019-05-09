Руда бестія: Ірина Білик вразила фанів зміною іміджу

Співачка зважилася змінити звичний світлий колір волосся
Нещодавно українська поп-діва Ірина Білик відсвяткувала свій день народження - 6 квітня співачці виповнилося 49 років. Її чоловік, російський продюсер і фотограф Аслан Ахмадов зворушив мережу, присвятивши коханій зворушливий вірш. Можливо, в честь нового року свого життя, або ж у зв'язку з творчими планами, але артистка зважилася на досить кардинальну зміну іміджу.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото в оновленому образі. Ірина підстригла волосся - тепер у неї асиметричне каре, а крім того, перефарбувалася з блондинки в яскраво-рудий колір. На знімках співачка позувала у білій сорочці і чоловічому темно-сірому піджаку.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Трохи пізніше вона опублікувала ще кадри, на яких відображена в помаранчевій кофті і з яскраво-червоною помадою на губах.
"Руда бестія виходить на полювання", - підписала ефектні фото Білик.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового образу і написали, що їй дуже йде цей колір і вона просто-таки помолодшала.
Раніше Ірина Білик показала миле фото чоловіка Аслана і сина Табриза, який дуже схожий на свого тата.
До речі, молодший синочок Ірини Білик росте справжнім красенем, а його фото незмінно розчулюють шанувальників співачки.