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Руда бестія: Ірина Білик вразила фанів зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2019 - 12:58
Руда бестія: Ірина Білик вразила фанів зміною іміджу
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка зважилася змінити звичний світлий колір волосся

Нещодавно українська поп-діва Ірина Білик відсвяткувала свій день народження - 6 квітня співачці виповнилося 49 років. Її чоловік, російський продюсер і фотограф Аслан Ахмадов зворушив мережу, присвятивши коханій зворушливий вірш. Можливо, в честь нового року свого життя, або ж у зв'язку з творчими планами, але артистка зважилася на досить кардинальну зміну іміджу.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото в оновленому образі. Ірина підстригла волосся - тепер у неї асиметричне каре, а крім того, перефарбувалася з блондинки в яскраво-рудий колір. На знімках співачка позувала у білій сорочці і чоловічому темно-сірому піджаку.

 

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Трохи пізніше вона опублікувала ще кадри, на яких відображена в помаранчевій кофті і з яскраво-червоною помадою на губах.

"Руда бестія виходить на полювання", - підписала ефектні фото Білик.

Руда бестія: Ірина Білик вразила фанів зміною іміджуРуда бестія: Ірина Білик вразила фанів зміною іміджу

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового образу і написали, що їй дуже йде цей колір і вона просто-таки помолодшала.

  • "Так, рудий колір - це ваш колір, не змінюйте його. Просто супер"
  • "Дуже круто. Ірочка, вам дуже гарно"
  • "Дуже красива, руда бестія!!!"
  • "Неймовірно прекрасна..."
  • "найшикарніша і талановита!!!"
  • "Ірочка, вам цей образ ну просто до лиця.Дуже класна красива помолоділа..."
  • "Вбила! Наповал...."
  • "Гарненька) навіть краща ніж раніше!"
  • "Ах яка Жінка!!!"
  • "Ну навіщо ж так зводити з розуму, прекрасно, як ніколи, люблю"
  • "Як Вам Ірина добре, з цим кольором волосся"
  • "Чарівна"

Раніше Ірина Білик показала миле фото чоловіка Аслана і сина Табриза, який дуже схожий на свого тата.

До речі, молодший синочок Ірини Білик росте справжнім красенем, а його фото незмінно розчулюють шанувальників співачки.

 

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