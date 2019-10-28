"Ридаю і посміхаюся одночасно": щасливий Топалов викликав ажіотаж відео з сином

Влад Топалов обожнює свого синочка Михайла або, як називають малюка в сім'ї, Майкла. Його дружина Регіна Тодоренко проговорилася про те, що співака дуже змінила поява на світ хлопчика – він став більш сентементальным і в ньому відродилося прекрасне якість дивуватися всьому новому. Ніби в підтвердження слів дружини, артист опублікував в Instagram зворушливе відео з сином.

Влад тримає на руках сміється хлопчика і підкидає його вгору. Малюк веселиться і посміхається беззубою щирою посмішкою.

"Немає слів у мене до цього відео..... ридаю і посміхаюся одночасно!" - зізнався щасливий батько.

Як не дивно, ролик розділив думку підписників Топалова. Частина фоловерів прийшли в захват від спілкування папи і малюка, а інші зробили Владу зауваження, мовляв, дитину не варто підкидати вгору – це може бути небезпечно.

У коментарях також можна знайти реакцію Сергія Лазарєва – він залишив смайли-сердечка і мами Влада Тетяни Анатоліївни, яка написала: "Ми тебе так підкидали".

Скріншот коментарів

"Ось! Я ж пам'ятаю! А тут купа розумників, які розповідають, що так не можна. Вони ж точно краще знають, що можна моєму синові", - відреагував співак.

Як мило

Клас

Який вже великий! Щастя вашій родині

Ай, скільки любові

Так вміють тільки тата!

Це і є щастя

Так не можна робити

Радості немає меж!

А ви знаєте, що не можна так робити? У дитинки ще мозок бовтається... І потім можуть бути проблеми з очками.... Я не лякаю..., але своїм заборонила так робити. А любов, її звичайно видно

Скріншот коментарів

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