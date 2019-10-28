"Ридаю і посміхаюся одночасно": щасливий Топалов викликав ажіотаж відео з сином

Співак розділив милим роликом шанувальників на два табори
Влад Топалов обожнює свого синочка Михайла або, як називають малюка в сім'ї, Майкла. Його дружина Регіна Тодоренко проговорилася про те, що співака дуже змінила поява на світ хлопчика – він став більш сентементальным і в ньому відродилося прекрасне якість дивуватися всьому новому. Ніби в підтвердження слів дружини, артист опублікував в Instagram зворушливе відео з сином.
Влад тримає на руках сміється хлопчика і підкидає його вгору. Малюк веселиться і посміхається беззубою щирою посмішкою.
"Немає слів у мене до цього відео..... ридаю і посміхаюся одночасно!" - зізнався щасливий батько.
Як не дивно, ролик розділив думку підписників Топалова. Частина фоловерів прийшли в захват від спілкування папи і малюка, а інші зробили Владу зауваження, мовляв, дитину не варто підкидати вгору – це може бути небезпечно.
У коментарях також можна знайти реакцію Сергія Лазарєва – він залишив смайли-сердечка і мами Влада Тетяни Анатоліївни, яка написала: "Ми тебе так підкидали".
Скріншот коментарів
"Ось! Я ж пам'ятаю! А тут купа розумників, які розповідають, що так не можна. Вони ж точно краще знають, що можна моєму синові", - відреагував співак.
Скріншот коментарів
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