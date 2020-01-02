Поруч з Потапом: Каменських стала тренером ювілейного сезону шоу Голос країни-10

У новорічну ніч стало відомо, що до тренерського складу головного вокального шоу Голос країни-10 приєдналася NK (Настя Каменських). Артистка, яка своїм голосом підкорила не лише Україну, а й Латинську Америку, і стала першою українською співачкою, чиї треки звучать на радіо США, Канади та Мексики, сидітиме у подвійному кріслі разом зі своїм чоловіком – шоуменом і продюсером ПТП (Олексій Потапенко). Пара буде разом боротися за перемогу в запеклій битві ювілейного десятого сезону шоу.

Потап і Настя Каменських у суддівських кріслах шоу Голос країни (фото: 1+1)

Хоча до команди тренерів Голосу країни співачка долучилася вперше, вона має серйозний тренерський досвід, що неодмінно допоможе команді досягнути успіху.

«Найголовніше, що я завжди намагаюся донести кожному учаснику: важлива не стільки перемога в проекті, скільки перемога над собою, можливість реалізуватися як артист і розкрити свій талант. І це моя першочергова мета. Впевнена, що мій творчий досвід на українському ринку й за океаном змотивує учасників. І я буду ділитися знаннями з нашою командою. Ми вже приступили до роботи, і учасники – неймовірно талановиті. Запевняю, наша команда - вже переможці, адже вони не побоялися спробувати свої сили у проекті і я знаю, що досягнуть своєї мети», - каже артистка.

Головний продюсер шоу Голос країни-10 та керівник управління виробництва великих розважальних шоу Володимир Завадюк у свою чергу зауважив, що ювілейний сезон буде сповнений приємних сюрпризів та несподіванок: «Це буде найяскравіший та найпристрасніший сезон за всю історію шоу. Купідонів на нашому майданчику побільшало. Вперше серед тренерів у подвійному кріслі буде сімейна пара – ПТП та NK. Спочатку у них було найголосніше весілля року, а тепер вся країна стежитиме за тим, як вони разом виборюватимуть перемогу у Голосі країни-10. У новому сезоні ми станемо свідками протистояння двох пар: сімейної – ПТП і NK, та сповненої невизначеності й таємниць – Тіни Кароль та Дана Балана. З появою Насті у шоу, Потап розкрився з іншої сторони. Між ними якийсь надприродній зв’язок, вони доповнюють одне одного, разом приймають рішення, тому й змогли зібрати доволі сильну команду. Чи допоможуть тренерам почуття перемогти, дізнаємось зовсім скоро».

Командра тренерів 10-го сезону Голос країни

Тож відтепер команда тренерів у повному складі готова боротися за перемогу у головній битві епохи. Нагадаємо, у суддівських кріслах глядачі телеканалу «1+1» побачать Тіну Кароль, яка двічі здобувала перемогу над суперниками у шоу; Дана Балана, що приєднався до команди «Голосу країни» минулого сезону, та попри те, що був новачком, зміг вибороти перемогу; MONATIK, який вже втретє стане тренером вокального шоу та не втрачає надії здобути першість у ювілейному сезоні та вперше за всю історію дорослого Голосу країни у подвійному кріслі за перемогу змагатимуться одразу два тренери ПТП і NK.

Хто зможе привести своїх підопічних до перемоги у найголовнішій битві епохи – ювілейного сезону Голосу країни-10 дізнаємось незабаром.