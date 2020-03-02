Руслана представила унікальне музичне відео "МІ ВІТЕР/WE ARE WIND" і презентувала міні-альбом





Руслана та Ігор Кондратюк



«Я презентувала чисту енергію.







На великому екрані кінотеатру «Оскар» для журналістів відбувся допрем'єрний показ нової музичної відеороботи Руслани на пісню «Ми Вітер», в кінематографічній якості (4К) та з об’ємним звучанням (dolby digital 5.1). Це, без перебільшення, унікальна робота, знята на 3,5 МВт-ному вітряку на Херсонщині на Новотроїцькій станції компанії «Віндкрафт Україна» та зроблена на зрізі поп-музики та соціальної футуристики. Руслана танцювала та створювала динамічний перформанс на башті вітрогенератора на висоті 120 метрів над рівнем моря на сході сонця. Оригінальна пластика співачки та неймовірні краєвиди, перемішані з доданою реальністю, навіть при перегляді викликають легке запаморочення.

Також Руслана показала кадри бекстейджу, як знімали кліп «Ми вітер»!

Велика прем'єра кліпу «Ми вітер» відбудеться 5 березня на музичних каналах та на офіційному YouTube-каналі Руслани!

Після допрем’єрного показу в кінотеатрі, під бурхливі оплески журналістів, Руслана запросила гостей до гольф-клубу «Cosmos Golf», де відбувся перформанс артистки.

Співачка з'явилась на сцені у стильній білій сукні, яка підкреслила неймовірну фізичну форму Руслани, та водночас поєднала жіночність та нестримну енергію вітру.

За форматом захід Руслани, який в екстра день зими, 29 лютого, відбувся у столичному клубі «Cosmos Golf», не можна назвати просто вечіркою чи презентацією. Це було справді дещо більше – презентація нового образу та символу майбутнього, що дасть людині нескінченну енергію та свободу.

Руслана зі своїми музикантами представила вишуканій публіці live новий міні альбом в поп-етно стилі «Ми Вітер» - 4 пісні разом з однойменним заголовним синглом, створеним на чистій енергії та присвяченим енергії вітру.

Протягом «години чистої енергії» на екранах демонструвалися ексклюзивні відеороботи з елементами футуристики та поп-арту, присвячені переходу людства на чисті джерела та нову культуру Енергії Майбутнього.

«Що далі? Продовжувати робити музику на чистій енергії та знімати особливі відео, що будуть максимально видовищні, ефектні та привертатимуть увагу людей та людства до даної теми та проблематики. Ми повністю відмовляємося від формату простих соціальних відео і максимально переходимо на стиль поп-арт культури» - доповнила Руслана.





