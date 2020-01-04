Руслана, Darwin, Ігор Кондратюк та інші зірки розповіли, як зустріли Новий рік 2020

Селебріті теж люди, тому також, як і всі, з нетерпінням чекають новорічних свят. У вільну хвилинку, вони відпочивають і заряджаються силами для творчих звершень у новому році. 2020 українські зірки зустріли по-різному: хтось працював, хтось подорожував, а хтось зумів поєднати і те, і інше.

Співак та шоумен Діма Коляденко, за своєю доброю традицією зустрічав Новий рік на сцені. Коляденко вважає, що це добра прикмета для артиста і в новому році він буде постійно зайнятий на концертах і гастролях! А ось січневі канікули, зірка проведе в теплих краях:

«Я цілих 10 днів буду насолоджуватися відпочинком! Буду валятися біля басейну, попивати джин-тонік і думати про свою творчість. Я дуже люблю Єгипет взимку, коли в Києві мінусова температура, а там +30, все включено, нові готелі, де ніхто тебе не знає і смачна їжа. Це шикарний відпочинок!»

Співак та композитор Vlad Darwin весь грудень був завантажений роботою. Напередодні Нового року співак повернувся з ОАЕ, де пройшли зйомки нового кліпу на пісню зі спільного з Alyosha альбому "Золота середина". Відео буде презентовано вже у січні 2020.

А ось перші дні січня співак зустрів зі своєю дружиною в одному з заміських комплексів України. Darwin і Христина займалися fly-yoga та скандинавською ходьбою, робили ранкові пробіжки, і ділилися своїм відпочинком у соцмережах. Артист добре відпочив і набрався сил на підкорення нових творчих вершин. Однією з яких стане спільний концерт Alyosha & Vlad Darwin "Золота середина", який відбудеться вже 16 лютого!

Співачка Софія Єгорова, яка нещодавно презентувала пісню «Цей сніг», зустріла Різдво в Празі. Артистка відвідала багато історичних місць, ходила на виставки, спробувала місцеві ласощі, просто гуляла по святковому місту десятки кілометрів. А ось сам Новий Рік Софія відсвяткувала з родиною на курорті Буковель. Співачка каталася на лижах, сноуборді і насолоджувалася прекрасними зимовими пейзажами. До речі, символічно, що для зустрічі Нового року, Єгорова вибрала саме гори:

«Мої плани і цілі - бути щасливою та здоровою, щоб рідні і близькі посміхалися, а вершини корилися. Тому, всією сім'єю йдемо підкорювати гірські траси. Тому що як Новий Рік зустрінеш - так його і проведеш!»

Срібний фіналіст проекту Танці з зірками 2019 Олександр Прохоров вважає роботу в Новорічну ніч доброю прикметою. За його словами, це означає, що наступний, 2020 рік буде дуже крутим, позитивним в роботі.

«2019 рік був яскравим, насиченим, тому я запланував на січень 2020 насамперед - відпочити. Протягом року було багато історій, робочих моментів, життєвих, різні люди, нові друзі, нові враження. На відпочинок не було часу зовсім. Новий рік я зустрів на сцені. А зараз період, коли хочеться приділити увагу собі. 2020, сподіваюся, буде вдалим, успішним, і подарує нові можливості»

А ось Різдво танцюрист проведе зі своєю сім'єю, адже для Прохорова Різдво важливіше, ніж Новий рік.

Співачка і Амбасадор відновлюваної енергії у світі, Руслана, Новий рік зустріла на головній новорічній сцені країни на Софійській площі. Артистка виступила разом з танц-театром «Життя» і зарядила енергією більше 100 тисяч глядачів, які прийшли на свято. Руслана виконала свої хіти та різдвяні пісні.

“Для мене видався насиченим 2019. Але хочу, щоб 2020 був ще більш насичений активностями для промоції ідеї, яку я вибрала як основну ідею майбутнього - я хочу зробити чисту енергію популярною. Під час свого виступу на Софійській площі, крім традиційного драйву, я дала людям ще й важливий меседж у вигляді кадрів прем'єри мого нового музичного відео, яке я презентую скоро. Цей кліп - самий незвичайний серед всіх, які ми робили. Ми зняли його на вітряку. Це відео показує можливе майбутнє на чистій енергії"

Хореограф-постановник і художній керівник театру танцю «Форсайт» Олександр Лещенко, після приголомшливого успіху новорічного шоу «Таємниці новорічних іграшок», вирішив узяти собі пару днів відпочинку і вперше за багато років відсвяткував Новий рік вдома, з дружиною Ліною Верес.

«Перший вихідний за 2 місяці був 31 грудня і я відсипався. Для когось це нормальна щорічна історія, а для мене це незвично, але ми настільки сильно втомилися від роботи і іншого, що просто хотілося спокою».

Плани і цілі на 2020 рік у хореографа пов'язані з творчістю, мистецтвом. Лещенко хоче далі розвиватися в професійному плані, створювати масштабні шоу, мюзикли і вистави не тільки для світу, але і для України. І, можливо, спробувати себе у музичній сфері: писати музику і слова, і навчиться грати на фортепіано.

Автор і виконавець Аня Нілова Новий рік відсвяткувала вдома, з близькими друзями. До речі, в грудні 2019 року Аня презентувала новий кліп «З тобою», а в 2020 році планує записати багато нових пісень, презентувати нові відео роботи і гастролювати.

За кілька днів до Нового року, Ігор Кондратюк, зі своєю підопічною Еліною Іващенко, виграв ювілейний Х-Фактор 10. Він, як наставник, вже в третій раз призводить свого артиста до перемоги. Кондратюк зустрів Новий рік зі своєю родиною в Веллінгтоні (Нова Зеландія) і це було дуже символічно! Так як Нова Зеландія - це перша країна на планеті Земля, де наступає Новий рік! Шоумен новорічні канікули проведе на екскурсіях по країні. Ігор подорожує і насолоджується красою, чим поділиться в своїх соціальних мережах.