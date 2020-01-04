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Руслана, Darwin, Ігор Кондратюк та інші зірки розповіли, як зустріли Новий рік 2020

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Хтось зустрів Новий рік на сцені, хтось займався йогою!

Селебріті теж люди, тому також, як і всі, з нетерпінням чекають новорічних свят. У вільну хвилинку, вони відпочивають і заряджаються силами для творчих звершень у новому році. 2020 українські зірки зустріли по-різному: хтось працював, хтось подорожував, а хтось зумів поєднати і те, і інше.

Співак та шоумен Діма Коляденко, за своєю доброю традицією зустрічав Новий рік на сцені. Коляденко вважає, що це добра прикмета для артиста і в новому році він буде постійно зайнятий на концертах і гастролях! А ось січневі канікули, зірка проведе в теплих краях:

  • «Я цілих 10 днів буду насолоджуватися відпочинком! Буду валятися біля басейну, попивати джин-тонік і думати про свою творчість. Я дуже люблю Єгипет взимку, коли в Києві мінусова температура, а там +30, все включено, нові готелі, де ніхто тебе не знає і смачна їжа. Це шикарний відпочинок!»

Співак та композитор Vlad Darwin весь грудень був завантажений роботою. Напередодні Нового року співак повернувся з ОАЕ, де пройшли зйомки нового кліпу на пісню зі спільного з Alyosha альбому "Золота середина". Відео буде презентовано вже у січні 2020.

А ось перші дні січня співак зустрів зі своєю дружиною в одному з заміських комплексів України. Darwin і Христина займалися fly-yoga та скандинавською ходьбою, робили ранкові пробіжки, і ділилися своїм відпочинком у соцмережах. Артист добре відпочив і набрався сил на підкорення нових творчих вершин. Однією з яких стане спільний концерт Alyosha & Vlad Darwin "Золота середина", який відбудеться вже 16 лютого!

Співачка Софія Єгорова, яка нещодавно презентувала пісню «Цей сніг», зустріла Різдво в Празі. Артистка відвідала багато історичних місць, ходила на виставки, спробувала місцеві ласощі, просто гуляла по святковому місту десятки кілометрів. А ось сам Новий Рік Софія відсвяткувала з родиною на курорті Буковель. Співачка каталася на лижах, сноуборді і насолоджувалася прекрасними зимовими пейзажами. До речі, символічно, що для зустрічі Нового року, Єгорова вибрала саме гори:

  • «Мої плани і цілі - бути щасливою та здоровою, щоб рідні і близькі посміхалися, а вершини корилися. Тому, всією сім'єю йдемо підкорювати гірські траси. Тому що як Новий Рік зустрінеш - так його і проведеш!»

Срібний фіналіст проекту Танці з зірками 2019 Олександр Прохоров вважає роботу в Новорічну ніч доброю прикметою. За його словами, це означає, що наступний, 2020 рік буде дуже крутим, позитивним в роботі.

  • «2019 рік був яскравим, насиченим, тому я запланував на січень 2020 насамперед - відпочити. Протягом року було багато історій, робочих моментів, життєвих, різні люди, нові друзі, нові враження. На відпочинок не було часу зовсім. Новий рік я зустрів на сцені. А зараз період, коли хочеться приділити увагу собі. 2020, сподіваюся, буде вдалим, успішним, і подарує нові можливості»

А ось Різдво танцюрист проведе зі своєю сім'єю, адже для Прохорова Різдво важливіше, ніж Новий рік.

Співачка і Амбасадор відновлюваної енергії у світі, Руслана, Новий рік зустріла на головній новорічній сцені країни на Софійській площі. Артистка виступила разом з танц-театром «Життя» і зарядила енергією більше 100 тисяч глядачів, які прийшли на свято. Руслана виконала свої хіти та різдвяні пісні.

  • “Для мене видався насиченим 2019. Але хочу, щоб 2020 був ще більш насичений активностями для промоції ідеї, яку я вибрала як основну ідею майбутнього - я хочу зробити чисту енергію популярною. Під час свого виступу на Софійській площі, крім традиційного драйву, я дала людям ще й важливий меседж у вигляді кадрів прем'єри мого нового музичного відео, яке я презентую скоро. Цей кліп - самий незвичайний серед всіх, які ми робили. Ми зняли його на вітряку. Це відео показує можливе майбутнє на чистій енергії"

Хореограф-постановник і художній керівник театру танцю «Форсайт» Олександр Лещенко, після приголомшливого успіху новорічного шоу «Таємниці новорічних іграшок», вирішив узяти собі пару днів відпочинку і вперше за багато років відсвяткував Новий рік вдома, з дружиною Ліною Верес.

  • «Перший вихідний за 2 місяці був 31 грудня і я відсипався. Для когось це нормальна щорічна історія, а для мене це незвично, але ми настільки сильно втомилися від роботи і іншого, що просто хотілося спокою».

Плани і цілі на 2020 рік у хореографа пов'язані з творчістю, мистецтвом. Лещенко хоче далі розвиватися в професійному плані, створювати масштабні шоу, мюзикли і вистави не тільки для світу, але і для України. І, можливо, спробувати себе у музичній сфері: писати музику і слова, і навчиться грати на фортепіано.

Автор і виконавець Аня Нілова Новий рік відсвяткувала вдома, з близькими друзями. До речі, в грудні 2019 року Аня презентувала новий кліп «З тобою», а в 2020 році планує записати багато нових пісень, презентувати нові відео роботи і гастролювати.

За кілька днів до Нового року, Ігор Кондратюк, зі своєю підопічною Еліною Іващенко, виграв ювілейний Х-Фактор 10. Він, як наставник, вже в третій раз призводить свого артиста до перемоги. Кондратюк зустрів Новий рік зі своєю родиною в Веллінгтоні (Нова Зеландія) і це було дуже символічно! Так як Нова Зеландія - це перша країна на планеті Земля, де наступає Новий рік! Шоумен новорічні канікули проведе на екскурсіях по країні. Ігор подорожує і насолоджується красою, чим поділиться в своїх соціальних мережах.

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