Руслана, Darwin, Ігор Кондратюк та інші зірки розповіли, як зустріли Новий рік 2020

Хтось зустрів Новий рік на сцені, хтось займався йогою!
Селебріті теж люди, тому також, як і всі, з нетерпінням чекають новорічних свят. У вільну хвилинку, вони відпочивають і заряджаються силами для творчих звершень у новому році. 2020 українські зірки зустріли по-різному: хтось працював, хтось подорожував, а хтось зумів поєднати і те, і інше.
Співак та шоумен Діма Коляденко, за своєю доброю традицією зустрічав Новий рік на сцені. Коляденко вважає, що це добра прикмета для артиста і в новому році він буде постійно зайнятий на концертах і гастролях! А ось січневі канікули, зірка проведе в теплих краях:
Співак та композитор Vlad Darwin весь грудень був завантажений роботою. Напередодні Нового року співак повернувся з ОАЕ, де пройшли зйомки нового кліпу на пісню зі спільного з Alyosha альбому "Золота середина". Відео буде презентовано вже у січні 2020.
А ось перші дні січня співак зустрів зі своєю дружиною в одному з заміських комплексів України. Darwin і Христина займалися fly-yoga та скандинавською ходьбою, робили ранкові пробіжки, і ділилися своїм відпочинком у соцмережах. Артист добре відпочив і набрався сил на підкорення нових творчих вершин. Однією з яких стане спільний концерт Alyosha & Vlad Darwin "Золота середина", який відбудеться вже 16 лютого!
Співачка Софія Єгорова, яка нещодавно презентувала пісню «Цей сніг», зустріла Різдво в Празі. Артистка відвідала багато історичних місць, ходила на виставки, спробувала місцеві ласощі, просто гуляла по святковому місту десятки кілометрів. А ось сам Новий Рік Софія відсвяткувала з родиною на курорті Буковель. Співачка каталася на лижах, сноуборді і насолоджувалася прекрасними зимовими пейзажами. До речі, символічно, що для зустрічі Нового року, Єгорова вибрала саме гори:
Срібний фіналіст проекту Танці з зірками 2019 Олександр Прохоров вважає роботу в Новорічну ніч доброю прикметою. За його словами, це означає, що наступний, 2020 рік буде дуже крутим, позитивним в роботі.
А ось Різдво танцюрист проведе зі своєю сім'єю, адже для Прохорова Різдво важливіше, ніж Новий рік.
Співачка і Амбасадор відновлюваної енергії у світі, Руслана, Новий рік зустріла на головній новорічній сцені країни на Софійській площі. Артистка виступила разом з танц-театром «Життя» і зарядила енергією більше 100 тисяч глядачів, які прийшли на свято. Руслана виконала свої хіти та різдвяні пісні.
Хореограф-постановник і художній керівник театру танцю «Форсайт» Олександр Лещенко, після приголомшливого успіху новорічного шоу «Таємниці новорічних іграшок», вирішив узяти собі пару днів відпочинку і вперше за багато років відсвяткував Новий рік вдома, з дружиною Ліною Верес.
Плани і цілі на 2020 рік у хореографа пов'язані з творчістю, мистецтвом. Лещенко хоче далі розвиватися в професійному плані, створювати масштабні шоу, мюзикли і вистави не тільки для світу, але і для України. І, можливо, спробувати себе у музичній сфері: писати музику і слова, і навчиться грати на фортепіано.
Автор і виконавець Аня Нілова Новий рік відсвяткувала вдома, з близькими друзями. До речі, в грудні 2019 року Аня презентувала новий кліп «З тобою», а в 2020 році планує записати багато нових пісень, презентувати нові відео роботи і гастролювати.
За кілька днів до Нового року, Ігор Кондратюк, зі своєю підопічною Еліною Іващенко, виграв ювілейний Х-Фактор 10. Він, як наставник, вже в третій раз призводить свого артиста до перемоги. Кондратюк зустрів Новий рік зі своєю родиною в Веллінгтоні (Нова Зеландія) і це було дуже символічно! Так як Нова Зеландія - це перша країна на планеті Земля, де наступає Новий рік! Шоумен новорічні канікули проведе на екскурсіях по країні. Ігор подорожує і насолоджується красою, чим поділиться в своїх соціальних мережах.