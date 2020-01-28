Руслана, Дарвін, Рибак та інші зірки показали, як проводять січневі канікули (фото)

У зірок новорічні канікули починаються лише в січні-лютому - після низки новорічних корпоративів. Діма Коляденко, Vlad Darwin, Олександр Лещенко, Софія Єгорова, Олександр Прохоров, Аня Нілова, Олександр Рибак, Ганна Гомонова, Ігор Кондратюк та Руслана розповіли про свої січневі канікули.

Діма Коляденко в Єгипті

Співак та шоумен Діма Коляденко полетів відпочивати в Єгипет з друзями. Артист відпочивав на яхті, плавав у басейні, ніжився на сонці. Діма ділився яскравими фото у своїх соцмережах. Як розповів співак, одним з приємних моментів на відпочинку були прекрасні страви з морепродуктів.

“У нашої компанії були неймовірні вечора. Нас пригощав шеф-кухар устрицями, креветками, лобстерами, прекрасним морським супом. Горіли свічки, звучала музика. Всі спілкувалися і веселилися, ми залишилися дуже задоволені", - поділився Діма Коляденко.

Коляденко заінтригував, що і на відпочинку він придумував нові пісні. А зовсім скоро артист готує особливий подарунок для слухачів - дуже красиву пісню про кохання.

Влад Дарвін з дружиною Христиною Марті

Влад Дарвін і Alyosha активно готуються до концерту

Автор пісень, співак Vlad Darwin фактично скасував свої канікули і задовольнявся лише кількома днями відпочинку зі своєю дружиною і близькими. Весь час артист присвячує підготовці до великого концерту Alyosha & Vlad Darwin "Золота середина", який відбудеться вже 16 лютого в столиці! Darwin проводить практично весь час на репетиціях з музикантами і балетом, ділиться процесом підготовки та робочими моментами в соцмережах.

Олександр Лещенко з дружиною Ліною в Швейцарії

Хореограф-постановник Олександр Лещенко разом з дружиною Ліною Верес вирушив підкорювати Швейцарію. Артисти Театру Танцю Foresight поєднали роботу і відпочинок.

“Швейцарія - це мрія для очей! Настільки мальовничі краї, що ми в черговий раз дякували свою професію, завдяки якій маємо можливість споглядати такі місця власні очі! Після такого активного грудня, для нас ця поїздка видалася відпочинком. Ми насолодилися красою гір, чистотою озер і ляльковими будиночками", - розповіли Олександр і Ліна.

Софія Єгорова травмувалася в Карпатах

Співачка Софія Єгорова, яка нещодавно презентувала пісню «Цей сніг», відпочивала з родиною в Карпатах. Співачка каталася на лижах, сноуборді і насолоджувалася прекрасними зимовими пейзажами. Правда відпочинок для Софії вийшов досить екстремальним. По поверненню в Київ виявилося, що під час катання на сноуборді співачка отримала перелом ліктьового відростка. Це не зупинило робочий графік Єгорової і вона продовжує займатися творчістю: працює на студії, виступає, готує нові пісні.

Олександр Прохоров на Балі

Танцюрист і хореограф Олександр Прохоров раніше зізнавався, що під час проекту "Танці з зірками", де він зайняв друге місце в парі з Ганною Різатдіновою, часу на відпочинок практично не було. І в січні у танцюриста нарешті почалася відпустка - Олександр полетів на Балі. Там Прохоров подорожує по різних цікавих місцях, насолоджується екзотикою острова і місцевим колоритом. Найбільше артиста вразили водоспади Балі.

Аня Нілова в ОАЕ

Автор і виконавець Аня Нілова вибрала пляжний відпочинок. Співачка відпочивала і набиралася сил на реалізацію творчих планів в ОАЕ. Аня вирішила не їздити на екскурсії, а провести весь час на пляжі і в місті. Попереду запис нових пісень і вихід альбому, тому Нілова насолоджувалася морським повітрям і надихалася на написання нових пісень.

Олександр Рибак з рідними в Норвегії

Музикант Олександр Рибак колесить по світу цілий рік, перед Новим роком артист дав 36 вистав з мюзиклом "Троль". Тому для Рибака найкращий відпочинок, який тільки може бути - це час, проведений з батьками вдома, в Норвегії. Олександр отримав тисячі листів і подарунків від своїх шанувальників. Співак кілька днів читав листи з усього світу. І просто насолоджувався тишею і спокоєм!

Анна Гомонова в Трускавці

Художниця і модель Анна Гомонова в першій половині січня насолоджувалася відпочинком в Трускавці. Ганна щодня займалася спортом, пила лікувальну трускавецьку воду і готувалася до важливої події в своїй модельній життя. Гомонова прочинила лише трохи секрет, що вона запрошена в якості моделі на одну зі світових тижнів моди.

Ігор Кондратюк в Новій Зеландії

Ігор Кондратюк свою відпустку провів з сім'єю, подорожуючи по Новій Зеландії, чим активно ділився в своєму Instagram. Шоумен відвідав безліч екскурсій по мальовничих місць країни. Після Нової Зеландії, продюсер з родиною відправився в місто-казку Сінгапур. Там Кондратюк дегустував сінгапурську кухню, прогулювався по визначних пам'ятках і вивчав цікаві місцеві легенди.

Співачка і Амбасадор відновлюваної енергії у світі, Руслана, за доброю традицією працює нон-стоп і встигає мимохіть відпочивати під час своїх робочих поїздок. Так, наприкінці січня, Руслана відправиться в Давос, на Всесвітній економічний форум. Там українка змогла поєднати зустрічі, виступ, а також надихнутися природою Швейцарії.