"Русалонька": Леся Нікітюк спокусила мережу пікантним фото у ванній

Телеведуча показала, як розслабляється після тривалого перельоту

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с удовольствием провела отпуск на Мальдивах и рассказала о тонкостях отдыха на островах, вернулась в заснеженную Украину. Как воспоминание о сказочном времяпровождении, она опубликовала в Instagram откровенное фото из ванной, на котором нежится в воздушной пене.

Леся с цветком в волосах кокетливо смотрит в камеру, а ее оголенные плечи и зона декольте делают ракурс особо пикантным. Сверху на пене лежат лепестки и головки цветов, делая снимок еще более экзотическим.

"Приблизительно так выглядит мой релакс после 12-часового перелета! Ванна комната у меня дома, конечно, немного другая", - призналась она.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Многочисленные подписчики знаменитости начали активно интересоваться, кто же фотографировал шоувумен в столь откровенной обстановке, а также традиционно писать ей комплименты.

"Ты просто супер!", "Красотка", "Красивая Леся", "Ты лучшая", "Русалочка", "Ты непревзойденная!", "Харизматичная девушка, за которой очень интересно наблюдать", "Лесичка, как всегда неповторимая, красивая и обворожительная", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк призналась, что довело ее до слез во время отдыха на Мальдивах, а также рассекретила, какое количество багажа берет с собой в путешествия.

К слову, Леся Никитюк посадила именную пальму на Мальдивах. Телеведущая собственноручно полила и закопала молодое деревце.

Видео: РБК-Украина