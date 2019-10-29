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Русалка Ле: Нікітюк у мікробікіні зайнялася снорклінгом в Єгипті

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Ведуча влаштувала ефектний підводний заплив

Леся Нікітюк вирішила махнути з холодної київської осені в теплі краї – телеведуча відправилася в жаркий Єгипет, де продовжила святкування свого дня народження (19 жовтня зірці виповнилося 32 роки). "Леді Ле" насолоджується пляжними розвагами, пробує гастрономічні делікатеси, загоряє, а також активно проводить дозвілля. На відео в Instagram Леся показала, як вона майстерно розсікає під водою і освоює снорклінг.

Зірка вибрала для підкорення морських глибин мікробікіні з розшитим паєтками ліфом і трусиками. В русі купальник виблискував і переливався, немов луска. Леся в масці і ластах вільно і невимушено пливла під водою під пісню MONATIK'а – "Сильно". Її рухи нагадують плавний чаруючий танок. В кінці ролика "Леді Ле" виринула з води.

"Русалка Ле", - коротко підписала вона ефектний ролик.

В коментарях шанувальники закидали володарку морських глибин компліментами. Вони оцінили не тільки стрункі форми Лесі, але і її навички професійного плавця.

  • Дуже-дуже гарно!
  • Кльова така
  • Богиня! І не тільки ламінату!
  • Відразу видно професіонала
  • Леся, у вас фігура просто супер
  • Яка чарівність
  • Іхтіандр в купальнику
  • І правда дуже красива!
  • Я ж кажу, русалка. Прям синхронне плавання
  • Красуня неземна! Чоловіки, дивіться, ненадивіться!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зняла кумедний ролик за сніданком і показала, що ж вживає насправді.

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