Лаюся з дітьми і гірко плачу: Лілія Ребрик зробила дуже особисте зізнання

Лілія Ребрик з дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася з шанувальниками одкровенням

Лілія Ребрик – для багатьох шанувальників приклад успішної жінки, щасливої дружини, відмінною господині і розуміє мами. Ведуча стараеться бути для дочок Діани і Поліни справжньою подругою і вибудовувати з ними довірчі стосунки, а з чоловіком Андрієм Диким вміє підтримувати пристрасть і гармонію. У підписників ведучої в Instagram складвается враження, що її життя ідеальне, але, як запевняє сама теледіва, це далеко не так.

Ведуча опублікувала портретне фото без макіяжу, на якому задумливо дивиться в камеру. Під кадром вона написала особисте зізнання.

"Напишу очевидне: соцмережі - це далеко не все життя людини. Інколи дивишся на сторіз чи фото в інстаграм і здається: про життя цієї людини ідеальне та й сама людина, мабуть, - ідеальна! Альо я прагну бути зі своїми підписниками максимально відвертою. Я хочу сказати вам - я обожнюю життя, я оптимістка всіма фібрами своєї душі, я завжди і в усьому бачу тільки хороше і навіть якщо його нема - я його знаходжу!" - каже вона.

Лілія Ребрик поділилась задумливим фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я завжди сміюся, радію і відчуваю щастя від кожної миті прожитого життя. Альо я неідеальна! Цього не покажеш у сторіз і цим не кожного дня поділишся з підпісниками. Але це щира правда! Так, інколи я плачу, розчаровуюсь і хвилююся. Інколи - сварюся із дітьми (а потім - гірко плачу і шкодую про це), можу спалити котлети, які готую родині на вечерю після насиченого робочого дня. Я неідеальна, бо не завжди встигаю прибратися в оселі, неідеальна, бо буває, що так хочеться поспілкуватися ввечері з донечками, з чоловіком, а сил немає і я просто засинаю! Зрештою я неідеальна, бо ще жодного разу в житті не приготувала наполеон, який вміють готувати всі крутезні господині! Альо найголовніше знаєте що? Ця неідеальність не заважає мені щасливо жити! І я хочу щиро побажати, щоб так було і у вас! Пам'ятайте: все, що нам здається неідеальним, - насправді такі дрібниці! Ніщо (і ніхто!) не має заважати вам бути щасливими!" - підсумувала Лілія

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик вразила яскравим літнім образом.

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Автор: Lite