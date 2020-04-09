Рубилово буде серйозне: Надя Дорофєєва порадила "екстремальне" заняття на карантині

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя, як завжди, на стилі

Надя Дорофєєва продовжує знаходиться на домашній самоізоляції у зв'язку з карантином. Як і інші її зіркові колеги, екс-солістка групи "Время и Стекло" намагається чимось себе розважити на карантині. А заодно розважає фоловерів. І якщо, приміром, Настя Каменських проводить тренування онлайн, то Дорофєєвій ближче б'юті-тема. Приміром, якось Надя проводила майстер-клас по макіяжу, до якого також приєдналася Віра Брежнєва! Ще одна Надіна пристрасть — одяг! Саме цій темі співачка присвятила свій новий пост-заклик.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала новий динамічний ролик, на якому швидко змінюються образи. При цьому Надя підібрала образи на кожен день тижня! Наприклад, вихідні красуня планує проводити в ніжній трикотажній міні-сукні з романтичними рюшами. Сіру сукня Надя поєднує з високими гольфами. Ще один образ вихідного дня — зручний спортивний костюм у поєднанні з топом.

Під новим відео Дорофєєва закликала шанувальників влаштувати собі "гардеробний день". Перебрати весь одяг, відмовитися від зайвого, а також підготувати образи на літо! Зате після виходу з карантину ви будете готові до нових стильних звершень.

“А у вас є скелети в шафі?) Закликаю всіх провести інвентаризацію По-перше, це красиво... буде По-друге, заховайте все зимове! ! ВЖЕ ПОРА. По-третє, ви будете в повній готовності до виходу з карантину. Запевняю, навіть старим речам можна дати «нове» життя, привести їх в порядок і міксуючи з чимось новеньким. Ну і бонус - розумне споживання", — мотивує Надя.

Також Дорофєєва радить підключити до того процесу близьких. Наприклад, свого чоловіка, з яким можна буде посперечатися, яку річ залишати, а яку — ні!

“А в-четверте, це відмінний спосіб повеселитися всією сім'єю, влаштувавши примірку з голосуванням сімейства ЗА або ПРОТИ. Рубилово буде серйозне. Таким чином ви почистіть свій гардероб, оновіть систему і надихнути, запевняю. Як зробила це я - я показала у новому випуску DODO VLOG", — підсумувала співачка.

Фолловери Наді поспішили засипати її коментарями. Деякі залишають зауваження з гумором.

"Мій лук на цей місяць — піжама"

"Якби не твій влог, в моїй шафі досі б творився безлад"

"А у мене в шафі штани і джинси"

"Ахахах, після того, як подивилася влог відразу зважилася навести порядок в гардеробі!"

"Останній наряд кльовий"

“Ахахахха, я ці вчора займалася! Господи, спаси і збережи, виявилось у мене ще було багато речей, які я просто не носила Мама була в шоці"

"Вав, фантастична обожнюю тебе!"

“Переглянула влог і відразу захотіла перебрати свій шафа! Спасибі тобі за таке натхнення, і за неймовірно прекрасний влог, люблю тебе"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Потап в сукні з пікантним розрізом викликав ажіотаж у мережі запальним танцем.