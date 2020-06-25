В сорочці на голе тіло: Емілі Ратаковскі показала звабливу фігуру в чуттєвій зйомці

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка красується з новим кольором волосся

Емілі Ратаковскі, яка днями приголомшила мережу кардинальною зміною іміджу, продовжує приємно дивувати шанувальників. Вона представила звабливу фотосесію в новому образі. Знімав дівчину Том Ньютон. Більшість знімків виконані в чорно-білій колірній гамі, а тому вийшли надзвичайно стильними і атмосферними. Емілі приміряла одну зі своїх улюблених речей – білу сорочку, яку одягла прямо на голе тіло і зав'язала на талії вузлом. Так що досконале тіло инстадіви вкотре захопило мережу.

Нова зйомка Емілі вийшла чуттєвою і стильною (фото: instagram.com/tomtakesphotoss)

Шанувальники відреагували на зйомку як завжди бурхливо: «Вау», «Я люблю блонд», «Краса», «Ти просто не можеш бути реальною», «Це абсолютно божественно, як завжди», «Ідеальна». По всьому, Емілі і сама рада змінам в зовнішності. За словами дівчини, вона вперше в житті пофарбувала волосся, зробивши до того ж такий різкий перехід з однієї колірної гами в іншу. Вона запостила масу фото з даної зйомки в своїх сториз. А також додала і натхненницю свого нового іміджу – знамениту блондинку Памелу Андерсон.

Емілі знялася в новій фотосесії (фото: instagram.com/emrata)

До речі, теплий медовий блонд, якому віддала перевагу Емілі і яким славиться спокуслива Памела, – справжній хіт цього літа. Вже кілька знаменитостей перефарбувалися, і ця хвиля явно надихне й інших селебрітіс. Зараз в цьому відтінку вже красується дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. А також Кайлі Дженнер, яка довго і наполегливо освітлювала своє волосся, щоб домогтися потрібного відтінку без втрати якості волосся.

Емілі задоволена своїм новим кольором волосся (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, Емілі давно є обличчям бренду Kerastase, який і скоїв революційне перетворення жагучої брюнетки Ратаковскі в привабливу блондинку. До речі, не всі фани в захваті від такого перетворення. Багато хто просить зірку повернути попередній тон. Але більшість все ж раді таким змінам.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite