У рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантах

Артист ошелешив шанувальників несподіваним образом
Відомий український музикант і батько трьох дітей Сергій Бабкін повернувся до роботи після карантину - артист, окрім музики, ще й грає в театрі. Своїм новим образом він не на жарт вразив шанувальників - яскравий лук виконавець показав на своїй сторінці в Instagram.
На фото Сергій відображений в ніжно-рожевій балетній пачці і трико і білих колготках, не забув він і про пуанти. Бабкін прийняв ефектну балетну позу, піднявши руки над головою і стоячи на пуантах, стоячи в коридорі з блакитними стінами. До речі, на голові у артиста можна помітити рожеві прикраси.
Як пояснив Бабкін, в такому вигляді він знімався в одному з розважальних шоу.
Сергій Бабкін приміряв рожеву балетну пачку і пуанти (фото: instagram.com/babkin_official)
"Стійка на пуантах - done. Перший наш післякарантинний спектакль @theatre_beautiful_flowers відбудеться 7 липня. Приходжу в форму і треную перевтілення в "Хто Зверху", - написав Сергій.
Приголомшені фанати почали ділитися своїми враженнями в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання з коханою дружиною Сніжаною, яке відбулося 12 років тому.
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Автор: Lite