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У рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантах

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.07.2020 - 09:48
У рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантах
Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Артист ошелешив шанувальників несподіваним образом

Відомий український музикант і батько трьох дітей Сергій Бабкін повернувся до роботи після карантину - артист, окрім музики, ще й грає в театрі. Своїм новим образом він не на жарт вразив шанувальників - яскравий лук виконавець показав на своїй сторінці в Instagram.

На фото Сергій відображений в ніжно-рожевій балетній пачці і трико і білих колготках, не забув він і про пуанти. Бабкін прийняв ефектну балетну позу, піднявши руки над головою і стоячи на пуантах, стоячи в коридорі з блакитними стінами. До речі, на голові у артиста можна помітити рожеві прикраси.

Як пояснив Бабкін, в такому вигляді він знімався в одному з розважальних шоу.

У рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантах

Сергій Бабкін приміряв рожеву балетну пачку і пуанти (фото: instagram.com/babkin_official)

"Стійка на пуантах - done. Перший наш післякарантинний спектакль @theatre_beautiful_flowers відбудеться 7 липня. Приходжу в форму і треную перевтілення в "Хто Зверху", - написав Сергій.

Приголомшені фанати почали ділитися своїми враженнями в коментарях.

  • Тепер я бачив все
  • Балерина, яку ми заслужили
  • Чекаємо коментар Каті Кухар
  • Сердечко в трусах
  • Красень,Волочкова нервово курить в стороні
  • Шок
  • Мені здається рожевий не ваш колір
  • Нежданчик
  • Чорний лебідь відпочиває
  • Вмієте нас дивувати!
  • Просто краса!
  • Граціозно, браво
  • Який гарненький рожевий лебідь

У рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантахУ рожевій пачці і колготах: Сергій Бабкін вразив балетною стійкою на пуантах

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання з коханою дружиною Сніжаною, яке відбулося 12 років тому.

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Автор: Lite

Теги Новини України Сергій Бабкін
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