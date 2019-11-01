Рожевоволоса ельфійка: дочка Полякової вразила яскравим образом на Хелловін

14-річна дочка співачки Олі Полякової Маша - дуже активна дівчинка, адже вона встигає вчитися в школі, а крім того, активно розвиває свій блог в Instagram, навчається модельній майстерності і бере уроки вокалу. Зараз вона разом із зірковою мамою знаходиться на Сицилії, де артистка бере уроки кулінарної майстерності, ну і заодно відпочиває. Але перед тим, як полетіти на теплий італійський острів, Маша встигла відсвяткувати зі своїм класом День усіх святих - Хелловін, який відзначають з 31 жовтня на 1 листопада.

На своїй сторінці в Instagram Полякова-молодша показала, який образ вибрала для шкільної вечірки. На фото вона зображена з двома однокласницями, при цьому дівчина перевтілилася в милу ельфійку з рожевими волоссям і чарівними гострими вушками.

Завершують яскравий лук біла мереживна кофточка, макіяж в тон волосся і забавні окуляри в круглій оправі. Маша стулила губи в поцілунку і з задоволенням позує на камеру.

Фото: Маша Полякова з однокласницями (instagram.com/mashapolyakova)

"Ось так я з класом відсвяткувала Хелловін, а ви святкуєте або вже відсвяткували?" - поділилася юна блогерша.

Користувачам мережі дуже сподобався Машин образ і вони в очереднй раз відзначили, що вона просто копія своєї мами.

Маша дуже класно

Боже, Машуська, яка ти гарнюня

Не святкую

КРУТООЙ КОСПЛЕЙ НА ХЕЛЛОУЇН!!!!!! БОМБА!

ви завжди шикарна

Вилита Оля Полякова

Маша гарненька

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша похвалилася ошатними обновками і попросила фоловерів допомогти їй визначитися з вибором наряду.