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Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.12.2019 - 13:44
Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка приміряла ефектний образ з ботфортами

Співачка Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в весільну сукню зі шлейфом. А на минулих вихідних у дівчини був "рожевий настрій", що вона і продемонструвала у виборі образу.

На своїй сторінці в Instagram Аліна поділилася серією знімків, на яких приміряла спокусливий і яскравий лук. Артистка позувала на жовтому тлі в пишній чорній мереживній міні-спідниці і атласній рожевій блузці, що оголяє одне плече і руку.

Завершують ефектний аутфит чорні ботфорти. Волосся Гросу зібрала у високий хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж.

Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Рожевий настрій в холодний недільний вечір. а у вас який?)" - прокоментувала кадри виконавиця.

Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранніРожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники тут же порівняли Аліну з лялькою Барбі і засипали компліментами.

  • Красуня
  • барбі?
  • Нереальна ніжність
  • Аліна ти як завжди виглядаєш суперово
  • Кольорове
  • Як барбі
  • Дюймовочка
  • Ну яка ж ти гарна. дууууже гарна
  • Неможливо вибирати, @alina_grosu Ви прекрасні, залишайтеся такою ж
  • Шикарно
  • Яка ти красива. Шикарний образ. Краща. Червоне настрій. 2 і 3 взагалі бомба
  • Чарівна
  • На цьому фото ти виглядаєш природною, твоя справжня душа...

Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранніРожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.

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Новини України Аліна Гросуобраз
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