Рожевий настрій: Аліна Гросу блиснула стрункими ніжками в спокусливому вбранні

Співачка приміряла ефектний образ з ботфортами
Співачка Аліна Гросу любить яскраві і незвичайні наряди - то вона вийшла у світ в костюмі монашки, а нещодавно відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком, при цьому вбралася в весільну сукню зі шлейфом. А на минулих вихідних у дівчини був "рожевий настрій", що вона і продемонструвала у виборі образу.
На своїй сторінці в Instagram Аліна поділилася серією знімків, на яких приміряла спокусливий і яскравий лук. Артистка позувала на жовтому тлі в пишній чорній мереживній міні-спідниці і атласній рожевій блузці, що оголяє одне плече і руку.
Завершують ефектний аутфит чорні ботфорти. Волосся Гросу зібрала у високий хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Рожевий настрій в холодний недільний вечір. а у вас який?)" - прокоментувала кадри виконавиця.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники тут же порівняли Аліну з лялькою Барбі і засипали компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.