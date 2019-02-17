"Рожева пантера": Віра Брежнєва несподівано змінила колір волосся

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка постала перед шанувальниками у сміливому образі

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка днями представила нову відеороботу на пісню "Любите друг друга", здивувала прихильників своїм перевтіленням. На сторінці в Instagram артистка з'явилася перед ними з новим кольором волосся.

На кадрах Віра позує в сміливому образі. Локони рожевого кольору, чокер з заклепками і оригінальні сережки у вигляді ключика на кільці роблять її зовнішній вигляд зухвалим і привабливим. Макіяж в пастельних тонах і злегка зворушені рум'яної вилиці стали завершальним штрихом образу.

"Колір настрою..." - залишила Брежнєва зрозумілий і лаконічний підпис.

Шанувальникам її експерименти із зовнішністю припали до душі. Вони стали цікавитися, як співачці вдалося досягти такого ефекту, і вона зізналася, що використовувала кольоровий лак для волосся.

"Тобі йде. Гарний колір!", "Рожевий фламінго", "Супер образ. Ви, як завжди, чарівна", "Яка шикарна. Віра як завжди просто еталон краси і стилю", "Нереальна красуня", "Тобі підходить такий колір волосся", "Віра порожевіла. Як рожева пантера", "Мультяшна красуня", - не скупилися на компліменти фоловери.

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва постала перед фанами в екзотичному образі з незвичайною прикрасою на обличчі.

До слова, Віра Брежнєва показала фото з репетицій перед концертом і зробила особисте зізнання.

Відео: РБК-Україна