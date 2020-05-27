Рожева мрія: напівоголена Кім Кардашьян підкорила ідеальною фігурою в пікантному міні

Кім Кардашьян, схоже, остаточно втомилася від карантину і вирішила вийти у світ. Дівчина опублікувала серію фото в чудовому вбранні, немов для вечірки. Міні-сукня ніжно-рожевого відтінку з вирізами на грудях, животі та спині, дозволила вигідно підкреслити достоїнства 39-річної красуні. Пишний бюст, стегна і сідниці, осина талія і стрункі ноги – всі свої принади Кім показала у серії фото, зроблених з усіх сторін.

Пікантний образ доповнили босоніжки на трендових підборах-чарочках, а також довгі сережки в тон сукні. Волосся Кардашьян зібрала в одну зі своїх улюблених зачісок за останній час – довгу косу, а макіяж зробила чуттєвим і м'яким.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фото за короткий термін зібрало більше 2 мільйонів лайків і тисячі коментарів. Першими відреагували молодша сестра Кім – 22-річна бізнесвумен Кайлі Дженнер, а також подруги популярної теледіви. Інші фолловери також залишили свої захоплення під постом спекотної красуні.

Цей колір – просто все

Нагадало мені олдскульну Кіммі

Тааак добре

Просто вау!

Так прекрасна

Люблю рожеву малу

Куди ти прямуєш в такій сукні?

Коментарі до постів (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зрозуміло, Кім залишила без відповіді питання, підпис зробивши досить розпливчастим. Слідом за своїми спокусливими аутфітами вона знову звернулася до святого – до сім'ї. Кім знайшла архівне фото, на якому позує разом з сестрами й братом. Крім самої Кім, тут є Кортні, Хлое, Кайлі і Кендалл, а також брат Роб. Всі вони обіймаються і виглядають неймовірно щасливими. Що ж, створювати зворушливий контент популярні сьогодні особистості вміли вже тоді.

До речі, на фото всі сестри неймовірно схожі. Мабуть, свою роль зіграв колір волосся – всі вони красуються з натуральним темним відтінком. Сьогодні Кайлі і Хлої вже стали блондинками, а сама Кім часто приміряє на себе світлі відтінки.