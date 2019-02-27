Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті"

Шанувальники підкреслили, що Насті личить рожевий колір
Настя Каменских, которая ранее восхитила поклонников фото без макияжа, интригует новыми выпусками шоу "Рассмеши комика. Дети". Отметим, что в рамках этого шоу поп-исполнительница выступает ведущей, следит за реакцией членов жюри и решает возможные споры.
Певица отметила, что на данный момент активно проходят съемки нового сезона популярного шоу. При этом Каменских не забывает делиться с поклонниками новыми образами.
Так, на своей nstagram-страничке Настя опубликовала фото, сделанное, судя по всему, в гримерке. Певица позирует в очень ярком розовом костюме под металлик. На ней короткая блестящая курточка с серебряными пуговицами, а также мини-юбка. Образ дополняет белый облегающий топ, а также пояс с инициалами певицы – NK.
Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Следует отметить, что стильный лук получился в духе "кислотных 80-х". А стиль "назад в 80-е и 90-е", как мы знаем, в этом году на пике популярности. В тренде – яркие оттенки, костюмы из денима, анималистичный принт, варенки и короткие топы-свитера с начесом, кеды и сапоги-чулки – все это вновь актуально и переживает "вторую молодость". Поэтому наряд Каменских вполне можно назвать ультратрендовым.
Кроме того, свой образ Настя дополнила еще одним "отголоском 80-х" – прической "мальвиной". На ножках — массивные белые кроссовки. А вот сережки выполнены в форме ключей – очень оригинально.
Настя Каменских на съемках нового сезона "Рассмеши комика. Дети" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)
Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото. Многие отметили, что Насте к лицу розовый цвет.
Настя Каменских на съемках нового сезона "Рассмеши комика. Дети" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)
Напомним, ранее Каменских раздразнила поклонников внушительным бюстом.
Забавно, но до этого Настя Каменских восхитила ультрастильным луком в стиле 90-х.