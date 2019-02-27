Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті"

Шанувальники підкреслили, що Насті личить рожевий колір

Настя Каменских, которая ранее восхитила поклонников фото без макияжа, интригует новыми выпусками шоу "Рассмеши комика. Дети". Отметим, что в рамках этого шоу поп-исполнительница выступает ведущей, следит за реакцией членов жюри и решает возможные споры.

Певица отметила, что на данный момент активно проходят съемки нового сезона популярного шоу. При этом Каменских не забывает делиться с поклонниками новыми образами.

Так, на своей nstagram-страничке Настя опубликовала фото, сделанное, судя по всему, в гримерке. Певица позирует в очень ярком розовом костюме под металлик. На ней короткая блестящая курточка с серебряными пуговицами, а также мини-юбка. Образ дополняет белый облегающий топ, а также пояс с инициалами певицы – NK.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Следует отметить, что стильный лук получился в духе "кислотных 80-х". А стиль "назад в 80-е и 90-е", как мы знаем, в этом году на пике популярности. В тренде – яркие оттенки, костюмы из денима, анималистичный принт, варенки и короткие топы-свитера с начесом, кеды и сапоги-чулки – все это вновь актуально и переживает "вторую молодость". Поэтому наряд Каменских вполне можно назвать ультратрендовым.

Кроме того, свой образ Настя дополнила еще одним "отголоском 80-х" – прической "мальвиной". На ножках — массивные белые кроссовки. А вот сережки выполнены в форме ключей – очень оригинально.

Настя Каменских на съемках нового сезона "Рассмеши комика. Дети" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)

Поклонники певицы поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото. Многие отметили, что Насте к лицу розовый цвет.

"Воу-воу. Розовенькая штучка"

"Вам дуже личить рожевий колiр, дуже мило виглядає"

"Наша красоточка"

"Такой крутой образ"

"Настя, как всегда шикарная"

"Розовая конфетка"

Настя Каменских на съемках нового сезона "Рассмеши комика. Дети" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)

Напомним, ранее Каменских раздразнила поклонников внушительным бюстом.

Забавно, но до этого Настя Каменских восхитила ультрастильным луком в стиле 90-х.