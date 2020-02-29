ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Народжуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'я

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.02.2020 - 13:06
Народжуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'я
Фото: Зианджа-Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Тепер епатажну артистку звуть Зі Фамелу

Українська співачка-трансгендер Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель, після участі в шоу Голос країни 8 пережила нову хвилю популярності і обіцяла шанувальникам нові проекти. Проте так нічого і не випустила і з часом зникла з соцмереж. І ось артистка повернулася і приголомшила кардинальними змінами - так, вона знову змінила імідж, а також сценічне ім'я.

Знімки в новому образі співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і повідомила, що тепер її звуть Зі Фамелу.

Зазначимо, що екс-Зіанджа обрізала волосся і зробила коротку стрижку з чубчиком, а також пофарбувалася в блонд. Вона поділилася фото у білій сорочці і картатому піджаку, а також пікантним кадром топлес - судячи з усього, з нового кліпу співачки.

Народжуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'яНароджуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'я

Фото: Зі Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

"Дивна, волелюбна і відкрита світу. Мене звуть Зі Фамелу і сьогодні я народжуюсь заново! В честь цього, для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, у нескінченному Зараз, ви завжди можете бути собою. Ненависть, невігластво і негатив не вітаються. Будьте добрі й уважні до інших і до цього простору. ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣В новому десятилітті я волію любити і жити на повній потужності, без будь-яких правил і обмежень. Ви зі мною?⁣⁣⁣⁣" - написала артистка.

Народжуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'я

Фото: Зі Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Також Зі Фамелу зазначила, що в березні має вийти її дебютний сингл.

"Це ера розправлених крил, нових відкриттів і цілющої сили. Я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл", – повідомила співачка.

Перший тизер нового відеокліпу на пісню також з'явився на її сторінці.

Відео: Зі Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Підписники артистки почали ділитися своїми враженнями від її перевтілення в коментарях і бажати їй удачі на новому шляху.

  • Захоплююся
  • Удачі у всьому!
  • люблю
  • Ти найкраща.
  • Так почнеться подорож
  • Ми раді тобі!
  • Удачі тобі у всіх починання
  • Яка гарна
  • прекрасна
  • А мені рыжинькая подобається
  • Дуже милий образ
  • Неймовірна, просто Ангел
  • Краса красива
  • Прекрасна Зі!:)

Народжуюсь заново: співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і навіть ім'я

Скріншот коментарів (instagram.com/zifaamelu)

Нагадаємо, екс-Борис Апрель виконавиця Зіанджа розповіла, чому на 10 років відмовилася від сцени.

Змінила зачіску: співачка-трансгендер Зіанджа засипала мережу фото в новому образі Зіанджа в честь дня народження опублікувала раритетні дитячі фото
Новини України Зіанджатрансгендер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся