У розкішній сукні і з молодим бойфрендом: Анна Сєдокова відсвяткувала день народження

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

Співачка влаштувала пишну вечірку на честь свого 37-річчя

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова зараз щаслива в нових відносинах - у артистки пристрасний роман з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Закохані стали все частіше разом виходити у світ і зізнаватися один одному в почуттях у мережі. Днями співачка відсвяткувала день народження - 16 грудня їй виповнилося 37 років.

В честь свята Анна влаштувала пишну вечірку, куди запросила безліч зіркових гостей. Звичайно ж, був на торжестві і її коханий. На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася яскравими фото з заходу, на яких позує з бойфрендом і друзями., що прийшли її привітати.

Именинниця блищала в цей вечір в прямому сенсі слова - вона вибрала блискуче напівпрозоре плаття в підлогу червоного відтінку з пишною спідницею і глибоким декольте. Яніс же віддав перевагу класичним чорним штаням і сорочці.

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

Привітати Сєдокову з днем народження прибули десятки її друзів, серед яких - актриси Наталія Рудова і Анна Хилькевич, YouTube-блогер Іда Галич, телеведуча Марія Кравцова, музикант Мітя Фомін, співачка Анна Семенович, модель Ксенія Безуглова і багато інших.

Фото: Анна Седокова відсвяткувала день народження (instagram.com/annasedokova)

"З Днем Народження. Мені досі здається, що це казка! Але, це реальність.

Обожнюю вас, мої друзі! Спасибі, що були з нами!!! Тепер, я можу розповісти, як організувати круту вечірку! Отже, перше, - знайди надійних партнерів, які будуть з тобою на одній хвилі, всі 24 години на зв'язку і не зненавидять вас. Спасибі нашому організатору, ми навіть папугу знайшли, а ще свічки і навіть виїзний бар. Далі - місце. Я вважаю, що це 50 відсотків успіху! Я вибрала найкращий ресторан у Москві з смачною гарячою кухнею та вогняним шоу! І пахлава. Спасібо,ШЕФ. І, звичайно, неймовірний провідний @alexbelov ! Твоя енергетика на святі безцінна !!! Спасибі", - поділилася емоціями співачка.

Фото: Анна Седокова відсвяткувала день народження (instagram.com/annasedokova)

Користувачі мережі поспішили приєднатися до привітань і почали активно коментувати нові знімки Анни.

Ти найкраща

Такі хлопці високі

Яка гарна, просто кайфую від Вас

Красуня, будьте щасливі!!!

Вагітна чи що? Величезне Пузо таке!

Аня я так за вас рада. Щастя ВАМ

Супер красива, щастя

Аня,ви вагітні??

Шалено щаслива за Вас

З днем народження Аню

Як завжди шикарна. А ще гарніше коли з коханим поруч, чесно душа аж радіє искрене

Красуня

Аня, ви дуже гарна жінка!!!! З днем народження вас!!! Будьте щасливі!!!

Яка ж ти красива, чоловік міцно тебе тримає, бережи один одного, будьте щасливі до кінця!!

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла про почуття до молодого бойфренда.