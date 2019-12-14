Розкішна жінка: 44-річна Могилевська блиснула стрункими ніжками

Знаменита українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розповіла яким чоловікам тепер надає перевагу, не перестає дивувати своїх шанувальників. Цього разу артистка вразила всіх своїм щасливим зовнішнім виглядом і красивими ногами в тому числі. Співачка опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

Артистка виставила фото зі зйомок гумористичної програми Ліга Сміху, в якій вона бере участь в якості тренера. Але користувачів мережі захопило не це, а те в якій чудовій формі перебуває співачка.

Могилевська просто засліпила всіх своїми шикарними ногами, які потрапили у камери об'єктивів фотографів. На знімку співачка сидить у фіолетовому кріслі, поклавши ногу на ногу. При цьому артистка наділа ефектне чорне плаття з глибоким вирізом.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі прокоментували дану фотографію так.

Шикарна жінка!

Топ;

Наталя, Ви світитеся від щастя! Гарного Вам вечора!

Відмінного вечора! Така красива!

Найкрасивіша;

Шикарні ноги, Наталія;

Красуня! Ніжки клас;

Красуня, просто пишаюся і милуюся!!!

Шикарна жінка!!! Обожнюю Вас! Давно співаю Ваші пісні в караоке. Щастя і здоров'я Вам!!!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Могилевська розбурхала мережу несподіваним зізнанням відомому чоловіккові.