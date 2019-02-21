Розкішна Санта Дімопулос залишилася на відпочинку без чоловіка

Екс-"ВІА Гра" розповіла про переваги відпочинку наодинці з собою

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которую недавно обворовал близкий человек, оказалась на отдыхе в Таиланде в одиночестве. Певица показала в Instagram чувственный ролик, где она танцует в летящем легком алом платье, и поделилась преимуществами времяпровождения без компании.

Санта отметила, что те, кто ездят в отпуск одни – это осознанные люди, которые не боятся оставаться наедине с собой. Они всегда найдут себе интересное занятие и не будут тяготиться отсутствием компании. Звезда призналась, что взяла с собой много книг, а в "историях" рассказала, чем занимается на Пхукете. Артистка читает, медитирует и занимается собой.

"Многих удивило, что я отдыхаю сама. И вот что я вам скажу – на такой шаг могут пойти лишь осознанные и состоявшиеся внутри люди, им просто не скучно с собой и природой – всегда есть чем заняться. К этому тоже нужно прийти. Часто бессознательно, в потоке людей и информации, мы забиваем свой внутренний голос, перестаём его слышать, начинаем жить на автомате. Чтобы избавиться от этого, нужно время наедине с собой, своими мыслями. Книг набрала, будто приехала на год. Я люблю и ценю этот период своей жизни. Есть в этом нечто божественное", - написала она.