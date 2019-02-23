"Розкішна мати": Анна Седокова в пікантній білизні показала свої принади

Співачка поділилася з шанувальниками гарячим знімком

Известная певица Анна Седокова не прекращает будоражить умы поклонников своими чувственными фотосессиями. Она с завидной регулярностью публикует откровенные снимки, на которых запечатлена в белье. Так, она разместила в Instagram чувственное фото, на котором позирует в чулках и соблазнительном комплекте.

Артистка красуется в черном лифчике, трусиках с завышенной талией и игривой шнуровкой на бедрах, а также чулках кружевной резинкой. Броский макияж и аккуратно уложенные в волны локоны придают образу особый эротизм и раскованность.

"Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка... Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать", - отметила она.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Поклонники заверили звезду, что лучшего сюрприза не могли и пожелать. Они пришли в полный восторг от аппетитных форм знаменитости и попросили даже ее больше не худеть, а также восхитились тем, как откровенно соблазнительно может выглядеть мама троих детей.

"Ммм, на этом фото все прекрасно!", "Это лучший подарок", "Какая роскошная мать", "Аня, ты как всегда прелестна", "Потрясающая и сексуальная мать!", "Прекрасная", "Красавица, просто бомба", "Ты красотка!", "Вы прекрасны", - писали фолловеры.

Напомним, что Анна Седокова похвасталась повседневным образом, "сверкнув" пышным декольте.

Ранее Анна Седокова рассказала о непростой борьбе с лишними кило и своем новом режиме.

Видео: РБК-Украина