"Розкішна мати": Анна Седокова в пікантній білизні показала свої принади

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася з шанувальниками гарячим знімком

Відома співачка Анна Сєдокова не припиняє дивувати шанувальників своїми чуттєвими фотосесіями. Вона із завидною регулярністю публікує відверті знімки, на яких відображена в білизні. Так, вона розмістила в Instagram чуттєве фото, на якому позує в панчохах і спокусливому комплекті.

Артистка красується в чорному ліфчику, трусиках із завищеною талією і грайливою шнурівкою на стегнах, а також панчохах з мереживним краєм. Яскравий макіяж та акуратно укладені в хвилі локони надають образу особливий еротизм і розкутість.

"Я знаю, що ви і не чекали від мене іншого подарунка... Дякую, що змушуєте наші серця і тіла відчувати", - зазначила вона.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники запевнили зірку, що кращого сюрпризу не могли і побажати. Вони прийшли в повний захват від апетитних форм знаменитості і навіть попросили її більше не худнути, а також захопилися тим, як відверто спокусливо може виглядати мама трьох дітей.

"Ммм, на цьому фото все чудово!", "Це найкращий подарунок", "Яка розкішна мати", "Аня, ти як завжди чарівна", "Приголомшлива і сексуальна мати!", "Прекрасна", "Красуня, просто бомба", "Ти красуня!", "Ви прекрасні", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Анна Седокова похвалилася повсякденним образом, звабивши мережу пишним декольте.

Раніше Анна Седокова розповіла про непросту боротьбу із зайвими кіло і свій новий режим.

Відео: РБК-Україна