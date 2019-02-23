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"Розкішна мати": Анна Седокова в пікантній білизні показала свої принади

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.02.2019 - 13:52
"Розкішна мати": Анна Седокова в пікантній білизні показала свої принади
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася з шанувальниками гарячим знімком

Відома співачка Анна Сєдокова не припиняє дивувати шанувальників своїми чуттєвими фотосесіями. Вона із завидною регулярністю публікує відверті знімки, на яких відображена в білизні. Так, вона розмістила в Instagram чуттєве фото, на якому позує в панчохах і спокусливому комплекті.

Артистка красується в чорному ліфчику, трусиках із завищеною талією і грайливою шнурівкою на стегнах, а також панчохах з мереживним краєм. Яскравий макіяж та акуратно укладені в хвилі локони надають образу особливий еротизм і розкутість.

"Я знаю, що ви і не чекали від мене іншого подарунка... Дякую, що змушуєте наші серця і тіла відчувати", - зазначила вона.

&quot;Розкішна мати&quot;: Анна Седокова в пікантній білизні показала свої принади

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники запевнили зірку, що кращого сюрпризу не могли і побажати. Вони прийшли в повний захват від апетитних форм знаменитості і навіть попросили її більше не худнути, а також захопилися тим, як відверто спокусливо може виглядати мама трьох дітей.

"Ммм, на цьому фото все чудово!", "Це найкращий подарунок", "Яка розкішна мати", "Аня, ти як завжди чарівна", "Приголомшлива і сексуальна мати!", "Прекрасна", "Красуня, просто бомба", "Ти красуня!", "Ви прекрасні", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Анна Седокова похвалилася повсякденним образом, звабивши мережу пишним декольте.

Раніше Анна Седокова розповіла про непросту боротьбу із зайвими кіло і свій  новий режим.

Відео: РБК-Україна

"Ключове слово": Анна Сєдокова в сукні в білизняному стилі поміркувала про кохання "Аня-вогонь": Сєдокова "засвітила" білизну на відео в соцмережі
Новини України Ганна Сєдокова
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