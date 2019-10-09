Розкішна леді в білому: Еліна Світоліна блиснула стилем в total white костюмі

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка практично гарантувала місце на Підсумковому турнірі WTA, підкорила шанувальників незвично стильним діловим образом. При цьому всесвітньо відома спортсменка повідомила, що з радістю повертається додому після тривалого туру.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Світоліна опублікувала "усміхнене" фото, на якому позує в елегантному брючному костюмі білосніжного кольору. При цьому жакет, прикрашений великими золотими гудзиками, надітий на голе тіло. Образ спортсменки доповнюють білі туфлі з блискучими золотими вставками, які гармонійно поєднуються з гудзиками і золотими прикрасами. Волосся Світоліна зібрала у вечірню зачіску, випустивши на обличчя пару пасом.

"Повертаючись додому після 11 тижнів в дорозі", - пише Еліна.

Стильна Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Шанувальники спортсменки (а це більше 540 тис. підписників в мережі instagram) поспішили прокоментувати нове фото тенісистки:

"Ти виглядаєш приголомшливо"

"Красива жінка"

"Гарно виглядаєш, як завжди"

"Хорошого відпочинку з Гаелем"

“Добре ... але найкращий аксесуар, який ти одягла, це усмішка"

"Еліна, Ви прекрасні"

Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina

Зазначимо, що Еліну вкрай рідко можна побачити в ділових або вечірніх образах. Все ж спортсменка воліє публікувати фото зі своїх виступів у формі для тенісу. І все ж зрідка балує шанувальників стилем.

Фото: nstagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, цього літа Еліна Світоліна приїхала до рідних в Одесу зі своїм коханим - французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Тут вони зустрілися з Катею Осадчою і дали спільне інтерв'ю. При цьому в розділі сториз у Еліни з'явилося пікантне фото з коханим. Світоліна і Монфіс позують разом на яхті. При цьому українська спортсменка лежить спиною до камери, демонструючи апетитні форми.