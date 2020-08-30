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Розкішна Ірина Білик в сміливому сітчастому міні заговорила про виворіт слави

Автор: Lite

Співачка показала ефектне чорно-біле фото

Українська про-діва Ірина Билик вражає шанувальників нев'янучою красою. Складно повірити, що вона відсвяткувала 50-річчя, правда, влаштувати масштабний концерт і зібрати з такого приводу своїх шанувальників співачці не вдалося через карантин. Звичайно ж, зірка сумує за виступами і своїм глядачем і готується до зустрічі з фанами, а поки ділиться в Instagram фото і міркуваннями на різні теми.

Так, Ірина опублікувала кадр з закулісся, на якому постала в пікантному сценічному образі – сітчаста сукні-міні, ботфорти і плащ-накидка.Її очі виділені, а сам макіяж яскравий. Вона тримає в руці мікрофон і задумливо дивиться в бік, поправляючи волосся.

"Моє чорно - біла життя! Як ви думаєте, які позитивні і які негативні сторони популярності?" - поцікавилася зірка.

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Ірина Білик показала ефектне закулісний фото в сміливому сценічному образі (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники почали висувати свої версії. На деякі коментарі Ірина відповідала. Зокрема, вона поскаржилася на українські дороги – ще одне "випробування" в кочовому житті артиста. Компліменти також лилися на співачку річкою.

  • Бути не такою, як усі, талановитою,творчою, глибокою, незрозумілою багатьма, важко... Ви - чарівна!
  • У всьому тільки позитивні сторони. Іринка, ти супер!
  • Найкраща!
  • Позитивні сторони - Ви ресурсна, Ваш голос і слово цілющі, а негативні сторони шукають заздрісники
  • Богиня
  • Класно, супер, красотулька!
  • Ви чудова
  • Яка ж вона гарна
  • "...чому ти настільки красива..." просто вау, яка гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше молодший син Ірини Білик Табріз зачарував безтурботною посмішкою.

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Новини України Ірина Білик