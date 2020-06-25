Розкішна Даша Астаф'єва без білизни показала своїх "бойових подруг"

Даша Астаф'єва ( фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка опублікувала гарячий фотосет зі своїм шоу-балетом

Даша Астаф'єва вміє майстерно розбурхувати і інтригувати шанувальників. Її еротичні фотосети не залишають простору для фантазії, а вміння естетично роздягатися на камеру і спокушати фанів одним лише поглядом і томною позою давно здобуло славу особливого мистецтва. Так, артистка вирішила з'явитися перед підписниками в Instagram в провокаційному сценічному вбранні зі своїми "бойовими подругами" по сцені.

Даша показала пару кадрів нового фотосету, на яких позує в корсеті з прозорою вставкою в районі грудей без білизни і оригінально оформленими з допомогою кам'янів, страз і намистин ліфом і вузьких штанях. Вона зачесала волосся у високий хвіст. Макіяж з акцентом на червоні соковиті губи, на повіках – широкі виразні стрілки.

"Радію, що з'явилася можливість бачитися на концертах. Для мене не існує творчості у віртуальному просторі. У нас для вас багато гарного і нового", - заинтриговара співачка. А фото з двома дівчатами з шоу-балету в блискучих купальниках і сітчастих колготах і черевиках-панчохах підписала так: "З бойовими подругами".

Даша Астаф'єва та її шоу-герлз представили в гарячих образах ( фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники артистки не змогли стримати слів захоплення, вони завалили дівчину компліментами.

У вас дуже ефектний образ. Звісно,як завжди ви гарна!

Дуже красива Даша

Витончено, чудово

Даша, дуже схожа тут на Моніку Белуччі

Красива, сексуальна і в той же час елегантна

Еталон краси і стилю, Богиня еталона, еталон Богині - це все Ви, на мою суто суб'єктивну і відверту думку!

Неймовірно красиво

Скріншот коментарів

Раніше Даша Астафева в перловому боді показала кардинальну зміну образів.

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Автор: Lite