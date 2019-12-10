Яка ж вона розкішна! 53-річна Сінді Кроуфорд показала струнке тіло в шкіряному костюмі

Сінді Кроуфорд – культова модель 90-х, яка у свої 53 виглядає не менш привабливою, ніж у молодості. Вона постійно тішить шанувальників селфі без макіяжу, а під час зйомок не відмовляє собі у відвертих вбраннях, демонструючи струнку фігуру. Кілька годин тому на її сторінці з'явився один з таких кадрів.

Сінді для глянцю (фото: instagram.com/cindycrawford)

Сінді показала фото з німецького Harper's BAZAAR. Вона позує в оливкового відтінку шкіряному костюмі: подовженому топ без рукавів і широких штанях, який підкреслив її тонку талію, стрункі стегна і рельєфні руки. Завершує образ незвичайний макіяж з коричневими тінями і світлими стрілками, а також укладка з легкими хвилями. «Настрій понеділка», – написала зірка і зазначила майстрів, які працювали для номера.

Сінді виглядає приголомшливо! (фото: instagram.com/cindycrawford)

Для цієї фотосесії Сінді приміряла масу інших образів на холодний сезон. На обкладинці вона з'явилася в білому пальто з високим коміром. Також показала кадр, де приміряла широкі білі штани і накидку з бахромою. Знімки, де вона закуталась в бежевого відтінку пальто, а також біле з фактурної тканини, вийшли по-справжньому затишним і стильними. На всіх них модель виглядає молодо і свіжо, наче їй не 53, а, як мінімум, на 10 років менше.

Сінді знає масу секретів молодості (фото: instagram.com/cindycrawford)

В попередніх постах зірка знову розкрила кілька секретів своєї нев'янучої краси. Перший – регулярний догляд косметикою з власноруч розробленої лінії Meaningful Beauty. Другий – маски для обличчя. Сінді показала кадр, де лежить на дивані з маскою на очах і написала: «Лінива неділя за тестуванням японських парових масок для очей. Ідеальний час, щоб надолужити згаяне, в моїй аудіокнизі Giver of Stars».