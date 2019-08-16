"Романтичний настрій": Леся Нікітюк заворожила пляжними фото

Телеведуча опинилася на самому півдні України
У дорожньому листі "Le маршрутки" Одеська область, а отже прийшов час неймовірних відео і фото з приголомшливими видами в Instagram телеведучої Лесі Никитюк. Популярна ведуча тревел-шоу Леся Нікітюк в рамках нового проекту, в якому вона подорожує по Україні на звичному багатьом співвітчизникам транспорті — маршрутці, дісталася до "Перлини біля моря" — Одеси, і вже відправилася на дослідження найзатишніших і улюблених туристами куточків Одеської області.
На недавніх кадрах Леді Ле вирішила поділитися зі своїми підписниками настроєм, який захопив її під час зйомок на пляжі Тузловских лиманів. Знаменитість позувала в променях, що минає сонця, а пориви вітру тремтіли в її волоссі. І не дивлячись на те, що за задумом фотографа було бажання передати романтичність моменту, Леся розбавила пост у блозі гумором.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Такий романтичний настрій, що хочеться процитувати класика :...квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів", - іронічно підписала кадри Никитюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники одразу ж крокоментировала жарт кумира і поскаржилися, що вона просто довела їх до сліз:
Варто відзначити, що шанувальникам сподобався і образ телеведучої на фото, базова біла сорочка з короткими рукавами та іменним лого на кишенях і прості чорні велосипедки, прикрашені поясною сумкою Шанель.
До речі, велосипедки вже стали фірмовим знаком Лесі у цій поїздці. Нещодавно в Одесі можна було побачити саме цей трендовий літній елемент гардеробу, який демонструє ідеальні форми телеведучої.
Не менш трендовий образ телеведуча зібрала на зйомки в Херсоні. Там Леся Нікітюк зачаровувала променистою посмішкою і неоновими фарбами в костюмі.
А ще, в своєму гумористичному стилі Леся Нікітюк розвеселила на фото, яке повинна зробити кожна модна "теличка". Локація для фото була обрана теж з гумором.