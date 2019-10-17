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Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на "домашньому" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 15:26
Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на "домашньому" фото
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча поповнює свій альбом новими осінніми фото

Катя Осадча продовжує насолоджуватися теплою осінню. Як і багато інших українських знаменитостей, незмінна телеведуча програми "Світське життя" не відмовляє собі в задоволенні робити десятки фото і відео на тлі жовто-червоних дерев - при цьому свого саду! Раніше телеведуча показала результат дуже яскравій фотосесії, яка проходила в ботанічному саду в Києві. Осадча тоді позувала у повітряній червоній сукні з довгими рукавами і пишною спідницею. Колір сукні гармоніював з червоним осіннім листям. Шанувальники прийшли в захват від фотосесії своєї улюблениці.

Новий теплий осінній день - і нової фото від Осадчої. На цей раз співачка позує у повсякденному домашньому вбранні -звичайна біла футболка і зручні штани сірі. Крім того, ведуча "Світського життя" позує без макіяжу. Зате на тлі невеликого дерева в червоних листках.

"Жовті дерева - у всіх інста світу :) А у вас вже є добірка фото з листям?" - підписала нове фото телеведуча, не забувши також звернутися до шанувальників.

Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на &quot;домашньому&quot; фото

Розслаблена Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Звичайно ж, шанувальники телеведучої поспішили залишити коментарі під її новим фото:

  • “Красуня Катерина! Як красиво"
  • "Ця осінь якось особливо красива (чи це тільки у мене)"
  • "Дуже красиво!"
  • “Жовті дерева в інста - це здорово! Ми нарешті радіємо красі природи!"
  • “Ой, ви така мила і ніжна!! Таке відчуття-як "рідна"

Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на &quot;домашньому&quot; фото

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До речі, Осадча вдома не сидить. Телеведуча продовжує знімати нові випуски програми, публікуючи деталі нового дня у себе в розділі "сторіз" в мережі instagram.

Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на &quot;домашньому&quot; фото

Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на &quot;домашньому&quot; фото

Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Катя Осадча зачарувала осіннім фото у вінку з жовтого листя. Вона позувала в яскраво-червоній сукні-міді.

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Новини України Катя Осадчателеведущая
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