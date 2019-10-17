Як рідна: Катя Осадча підкорила природністю на "домашньому" фото

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча поповнює свій альбом новими осінніми фото

Катя Осадча продовжує насолоджуватися теплою осінню. Як і багато інших українських знаменитостей, незмінна телеведуча програми "Світське життя" не відмовляє собі в задоволенні робити десятки фото і відео на тлі жовто-червоних дерев - при цьому свого саду! Раніше телеведуча показала результат дуже яскравій фотосесії, яка проходила в ботанічному саду в Києві. Осадча тоді позувала у повітряній червоній сукні з довгими рукавами і пишною спідницею. Колір сукні гармоніював з червоним осіннім листям. Шанувальники прийшли в захват від фотосесії своєї улюблениці.

Новий теплий осінній день - і нової фото від Осадчої. На цей раз співачка позує у повсякденному домашньому вбранні -звичайна біла футболка і зручні штани сірі. Крім того, ведуча "Світського життя" позує без макіяжу. Зате на тлі невеликого дерева в червоних листках.

"Жовті дерева - у всіх інста світу :) А у вас вже є добірка фото з листям?" - підписала нове фото телеведуча, не забувши також звернутися до шанувальників.

Розслаблена Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Звичайно ж, шанувальники телеведучої поспішили залишити коментарі під її новим фото:

“Красуня Катерина! Як красиво"

"Ця осінь якось особливо красива (чи це тільки у мене)"

"Дуже красиво!"

“Жовті дерева в інста - це здорово! Ми нарешті радіємо красі природи!"

“Ой, ви така мила і ніжна!! Таке відчуття-як "рідна"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До речі, Осадча вдома не сидить. Телеведуча продовжує знімати нові випуски програми, публікуючи деталі нового дня у себе в розділі "сторіз" в мережі instagram.

Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Катя Осадча зачарувала осіннім фото у вінку з жовтого листя. Вона позувала в яскраво-червоній сукні-міді.