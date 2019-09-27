Батьки-феєрверк: Лілія Ребрик зачарувала щасливим фото з чоловіком

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий вміють перетворити життя в свято – їм ніколи не нудно разом, адже в сімейному житті вони знаходять місце для романтики та веселого проведення часу з дітьми. "Дикасімейка" давно зачарувала шанувальників своїм позитивом і життєрадісністю, а трепетне ставлення один до одного незмінно викликає захоплення. Наприклад, Лілія та Андрій під час підготовки до зйомок у серіалі "Папаньки2" показали пристрасний танець, віддавшись почуттям на паркеті. Тепер же ведуча опублікувала веселе фото з чоловіком, яке не залишило осторонь її підписників в Instagram.

На кумедному знімку теледіва і хореограф позують, склавши руки у формі імпровізованого серця. Лілія взяла чоловіка під лікоть, а другу руку поклала на його долоню. Вона зображена в розслабленому повсякденному образі – білий світшот з принтом, джинсова куртка, розшита намистинками-перлинками і джинси. На Андрія – блакитна сорочка, джинсові брюки і картатий піджак.

"Для своїх дітей ми - найкращі аніматори", - зізналася в підписі до позитивного кадру Лілія.

Фото: Лілія Ребрик та Андрій Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Під постом скупчилось чимало коментарів від шанувальників пари – вони прийшли в захват від креативних і життєрадісних зіркових батьків.

Дикі, Ви такі чудові!

Красуня

Батька-феєрверк

Які ви круті

Ви прекрасна пара

Ви взагалі найкраща пара!

Ліля, дивитися на Вашу діку сімейку одне задоволення! Ви молодці

Мама з татом в сердечеке помістилися - це саме любляче серце, що я бачила

Скріншот коментарів

Також Лілія Ребрик вразила зовнішньою схожістю з батьком на сімейному знімку.