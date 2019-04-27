Яскраво і стильно: Лілія Ребрик похвалилася модною обновкою

Популярна телеведуча захопила мережу новим фото
Лілія Ребрик у сонячний суботній день показала своїм дописувачам нову фотографію, на якій вона тримає яскраву сумочку. Фото відома телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Я обожнюю сумочки яскравих кольорів! Це ознака того, що скоро літо", - підписала фотографію Лілія Ребрик.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Дописувачі Лілії також прокоментували її фото.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила мережу повітряним образом у сукні-вишиванці. Телеведуча зізналася, що встигла з літака прямо в студію.
Раніше повідомлялося про те, що Лілія Ребрик вперше показала обличчя однорічної дочки Полінки.
Ми також писали про те, що Лілія Ребрик розповіла, як все встигає. Варто зазначити, що Лілія веде ТВ-шоу, грає в театрі, відвідує світські заходи. А крім того, вона щаслива дружина і мати двох дівчат.