Яскраво і стильно: Лілія Ребрик похвалилася модною обновкою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Популярна телеведуча захопила мережу новим фото

Лілія Ребрик у сонячний суботній день показала своїм дописувачам нову фотографію, на якій вона тримає яскраву сумочку. Фото відома телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Я обожнюю сумочки яскравих кольорів! Це ознака того, що скоро літо", - підписала фотографію Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дописувачі Лілії також прокоментували її фото.

Дуже гарна сумочка;

Гарне фото;

Боже, Ліля ви така красива;

Дуже красива жінка;

Ну дуже стильно і красиво!!! Ви як завжди, можна милуватися! Щастя Вам!

Вогонь;

Колір сумочки просто супер-яскравий і життєрадісний! Дуже класно виглядає!

Дуже стильно;

Ліля, не дарма любите яскраві кольори, тому що можна надіти спокійний костюм чорного або білого кольору і підкреслити яскравою сумочкою, і образ буде шик І на вас класний костюмчик такого ніжного блакитного кольору доповнює вашу сумочку.

Яка ви красива.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик підкорила мережу повітряним образом у сукні-вишиванці. Телеведуча зізналася, що встигла з літака прямо в студію.

Раніше повідомлялося про те, що Лілія Ребрик вперше показала обличчя однорічної дочки Полінки.

Ми також писали про те, що Лілія Ребрик розповіла, як все встигає. Варто зазначити, що Лілія веде ТВ-шоу, грає в театрі, відвідує світські заходи. А крім того, вона щаслива дружина і мати двох дівчат.