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Яскрава квітка: Леся Нікітюк в total black прикрила пікантне декольте букетом півоній

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2020 - 10:57
Яскрава квітка: Леся Нікітюк в total black прикрила пікантне декольте букетом півоній
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася спокусливими вигинами в чудовому вбранні

З приходом весни Леся Нікітюк не втомлюється радувати шанувальників яскравими знімками в стильних образах - телеведуча із задоволенням демонструє свої стрункі форми. Після поїздки в Київ Леді Ле вже повернулася в рідний Хмельницький і продовжує влаштовувати ефектні фотосети. Так, днями зірка порелаксувала на зеленій галявині в лосинах з яскравим античним принтом від італійського Будинку моди Versace і білому топі.

А на свіжих кадрах, зроблених в саду, Нікітюк приміряла стильний total black лук. На ведучій - облягаючі чорні брюки і ефектний топ з довгими рукавами і оголеними плечима. На голові у артистки - кепка від відомого бренду Givenchy, яку вона насунула низько на очі. Волосся красуня залишила розпущеним, а пікантне декольте прикрила великим букетом рожевих півоній.

Яскраво-рожева помада в тон квітів стала атмосферною родзинкою образу. Леся позувала анфас і боком до камери, демонструючи тонку талію і спокусливі форми.

Яскрава квітка: Леся Нікітюк в total black прикрила пікантне декольте букетом півонійЯскрава квітка: Леся Нікітюк в total black прикрила пікантне декольте букетом півоній

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не стали скупитися на лайки і захоплені коментарі для Нікітюк, порівнявши її саму з яскравою квіткою.

  • Як Вам йдуть піони!
  • Красуня
  • Шикарно
  • До чого ж гарно! Леся!
  • Красоточка
  • Вау!!! Дуже красиво!
  • Яскрава квітка
  • Така блек леді
  • Леся,це твій колір -рожевий, ти зірка))
  • Неймовірно красиві
  • Мм який шикарний букетік а Леся ше краща
  • Леся ти красуня
  • Півонії! Леся красива і загадкова
  • Красива Леся...

Яскрава квітка: Леся Нікітюк в total black прикрила пікантне декольте букетом півоній

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в міні-шортах і топі засвітила апетитні форми і заговорила про пластику.

Автор: Марта Нікітко

Теги Новини України Леся Нікітюкобраз
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