З яскравим макіяжем і в капелюшку: Надя Дорофєєва показала, як ніжиться на сонці

Екс-солістка групи ""Время и Стекло" Надя Дорофєєва намагається по повній насолодитися сонячними літніми днями - благо, приватний будинок з басейном дає їй таку можливість. Співачка порадувала фанатів новим яскравим знімком, на якому постала гламурною пляжницею.

На фото артистка зображена в профіль, коли лежить на шезлонгу. У неї на голові - стильний солом'яний капелюшок з цікавим акцентом у вигляді різнобарвного шнурка. На очах у зірки яскравий макіяж з чорними стрілками і салатово-жовтими тінями, а волосся вона зібрала в пучок.

Ефектний образ доповнюють цікаві сережки у вусі Наді, одна з яких у вигляді хрестика. Очі дівчини закриті, а губи вона чуттєво прочинила.

Надя Дорофєєва заворожила сонячним літнім фото в чарівній капелюшку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва поскаржилася на те, що вже серпень і літо дуже швидко проходить.

"Літа так залишилося мало", - підписала кадр співачка.

Користувачі мережі погодилися з артисткою і не забули обсипати її компліментами.

Класний капелюх. Таку ж хочу тепер

Так,на жаль,час спливає швидко

Яка гарна

Така красива капелюх

Так, літо швидко пролетіло..

Вау жінка що ви творите

Надя Феева

Тепер нам залишається тільки чекати наступного літа

Боже а капелюх то

красиво

Мамасіта сеньйоріта

Ось як можна бути такою красивою??

Красуня мона Ліза

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що спокуслива Надя Дорофєєва в ультраміні вразила незвичайним фото.

До речі, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом зворушила ніжним сімейним кадром.