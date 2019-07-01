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З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 15:40
З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом
Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Артист ефектно прикрасив обкладинку глянцю

Український артист і телеведучий, а також чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес днями відсвяткував ювілей - 28 червня йому виповнилося 30 років. Улюблена дружина зворушливо привітала його в мережі, показавши також душевне фото. А сам Володимир в честь дня народження знявся для українського глянцю Pink, а також прикрасив обкладинку свіжого номера.

Знімок вийшов дуже яскравим і зухвалим, адже на ньому Дантес зображений з яскравим макіяжем на обличчі. Він позує в басейні на червоному надувному матраці, а на його повіках красуються блакитні тіні. В руках Володимир тримає айкос в тон тіней. Доповнює несподіваний образ стильно розпатлана зачіска і хитрий прищур на камеру.

"@pink_magazine_ua хотіли взяти інтерв'ю у мене, але не знав, що так все далеко зайде. Результат-обкладинка!) Всередині ще відвертіше)))))) Вже у продажу!" - прокоментував іменинник.

З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

На іншому кадрі блогер позує лежачи на шезлонгу - на цей раз він одягнений в темний костюм і світлу фтуболку, а на ногах у нього бежеві туфлі на високих підборах. Володимир явно не боїться експериментувати і приміряти яскраві і незвичайні образи!

З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом

Фото: Володимир Дантес (pink.ua)

В фотосесію увійшло ще кілька фото в басейні - як в одязі, так і в самих лише плавках.

З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образомЗ яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом

Фото: Володимир Дантес (pink.ua)

Підписники Дантеса поспішили поділитися своєю думкою про такий вражаючий образ свого кумира.

До речі, відреагувала на нього і ведуча Регіна Тодоренко - вона залишилася в повному захваті.

"ОХРЕНІТИ! Як ти крут!!!!!" - написала екс-зірка "Орла і Решки".

З яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образомЗ яскравим макіяжем та на підборах: Володимир Дантес вразив несподіваним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Інші користувачі мережі з нею цілком згодні.

  • Ооооо мама дорога!!!!!
  • Вова, ти прекрасний!!!
  • Типовий користувач айкос
  • Вова, та ти панк-бунтар
  • Це найкраще
  • Головне тіні під колір айкоса підібрати
  • Вова, спасибі за кайф!
  • про Це*еренный образ
  • Бомба!!!
  • Геніально
  • Надя, тут конкуренція
  • Ай, молодець!
  • Ну нарешті, нормальна обкладинка
  • В будь-якому образі прекрасний!) Біжу за журналом!
  • Вова ,спасибі! Це була сама весела і легка зйомкаАгонь!!!
  • Аааааа крутий огнищееее
  • Дуже гарне фото!!!
  • Пипец як круто
 

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва яскраво потроллили Потапа.

Раніше Надя Дорофєєва та Monatik станцювали босоніж на дні народження спільного друга. Дует виконав свій хіт "Глибоко" в незвичайному варіанті.

"Тисячі слів": Надя Дорофєєва привітала чоловіка Дантеса з днем народження "Несподіваний хід": Дантес і Дорофєєва яскраво потролили Потапа
Новини України Владимир Дантес
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