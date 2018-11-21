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Яскраві образи: Полунін знявся для відомого глянцю (фото)

Lite » Зірки 21.11.2018 - 17:11
Яскраві образи: Полунін знявся для відомого глянцю (фото)
Сергій Полунін (фото: instagram.com/sergeipolunin)

Фанати танцюриста в захваті від образів зіркового українця

Всесвітньо відомий український танцівник Сергій Полунін, який нещодавно взяв участь у съмках кліпу знаменитого Hozier, знявся в яскравій фотосесії для модного журналу ELLE China. Деякі знімки артист балету опублікував у своєму Instagram-акаунті.

"Спасибі, ELLE China. Було в задоволення з вами працювати. Не можу дочекатися, щоб знову повернутися у цю красиву та могутню країну", - написав він.

Додамо, що фотографував Полуніна Кевін Ліан.

 

Українець Сергій Полунін у фотосесії для ELLE China (фото: instagram.com/sergeipolunin)

Користувачі мережі і фанати українського майстра танцю бурхливо відреагували на нові знімки кумира.

"Ну як дивитися на цей вогонь і не мати можливості зігрітися? Скло екрану, як дзеркало вітрини відділяє... Ти стоїш на вулиці під дощем - холодно і мокро... І не можеш відірвати погляду від картинки з виставки... Сергій, це - емоція на ваш образ!" - написала дівчина Олена.

"Дуже крутий! Дуже красива зйомка!" - зазначила ще одна прихильниця танцюриста.

Нагадаємо, раніше Полунін заявив, що хоче об'єднати три країни - Україну, Росію і Англію. А трохи пізніше уродженець Херсона розгнівав українців "любов'ю" до Путіна і зізнався, що у нього немає власного дому.

Відео: РБК-Україна

Новини України Сергей Полунин
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