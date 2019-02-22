Яскраві і красиві: Слава Камінська захопила фанів сімейними фото з відпочинку

Співачка разом з чоловіком і дітьми вирушила позасмагати в ОАЕ

Участница группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, которая ранее похвасталась стильным новым нарядом, вместе с мужем Эдгаром Каминским и их детьми Леоном и Лаурой отправилась на отдых в теплые края. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками из ОАЭ.

На первых фото звездная мама с детьми запечатлены в одинаковых желтых костюмах, папа же немного выбивается из ансамбля.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Кто-то же должен испортить фотографию", - написала Слава под общим семейным фото, на котором малыши нежно обнимают родителей за шею. А детишек она любя назвала "цыплятами".

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Певица также опубликовала романтическое фото в обнимку с мужем, сопроводив его сердечком.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Также исполнительница выложила несколько снимков в трендовой леопардовой накидке.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Яркие фото звездного семейства привели в восторг подписчиков. Они наперебой умиляются красоте их деток и желают отличного отдыха.

"Такие вы хорошие";

"Вау, какое яркое, красивое и позитивное фото! Вот здесь как хорошо видно-Лаура-копия Эдгар, а Леон-твоя копия Слава... Как идеально все распределили, все по честному...";

"Дуже гарні і щирі)Щастячка вашій сім'ї!";

"На цій фото видно неймовірну схожість донечки на вас Слава";

"Дівчинка така гарна,немов янгол";

"Такие лапули! Просто умиление и заглядение!";

"Вы очень класные, любите друг друга и будьте счастливы", - пишут пользователи сети.

Напомним, что Слава Каминская показала талант своего сыночка Леонарда, которого певица учила делать стильную фотосессию.

Ранее Слава Каминская из группы "НеАнгелы" похвасталась милым семейным фото с мужем и детьми.