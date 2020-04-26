Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Катя Осадча, яка нещодавно показала свою нову розвагу на карантині, разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим показала щасливі фотографії з підготовки суперфіналу Голосу країни. Відомі телеведучі зазначили, що вже все готово до проєкту, який розпочнеться сьогодні, 26 квітня, о 21:00.

Осадча та Горбунов виклали на своїх сторінках в Instagram дві фотографії, на яких вони стоять у святковому одязі. На Осадчій надіта яскрава оксамитова червона сукня з синім відливом, а на Горбунові біла сорочка й чорний піджак.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Друзі, сьогодні фінал Голосу країни в новому форматі. Всі кошти виручені з глядацького голосування і рекламних блоків підуть на допомогу і захист медиків. Вмикайте 1+1 о 21:00 голосуйте і допомагайте", - написала Осадча.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Своєю чергою Горбунов підкреслив, що вони готові до суперфіналу 10 ювілейного сезону Голосу в умовах карантину. І шоу пройде завдяки сучасним телевізійним технологіям.

Користувачі мережі прокоментували яскраві фото телеведучих.

Обожнюю цю пару;

Яскрава парочка. Чекаємо;

Ура! Я дуже рада, що сьогодні фінал! Але прикро що без глядачів;

Дуже чекаємо;

Шикарно;

З Нетерпінням чекаємо дуету Дана і Тіни;

Лапочки наші, любимо і чекаємо;

Ура;

Гарна пара;

Це має бути супер!!!

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Горбунов та Осадча розкрили секрети суперфіналу шоу Голос країни-10.