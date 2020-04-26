Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Телеведучі порадували своїх дописувачів яскравими фото
Катя Осадча, яка нещодавно показала свою нову розвагу на карантині, разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим показала щасливі фотографії з підготовки суперфіналу Голосу країни. Відомі телеведучі зазначили, що вже все готово до проєкту, який розпочнеться сьогодні, 26 квітня, о 21:00.
Осадча та Горбунов виклали на своїх сторінках в Instagram дві фотографії, на яких вони стоять у святковому одязі. На Осадчій надіта яскрава оксамитова червона сукня з синім відливом, а на Горбунові біла сорочка й чорний піджак.
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
"Друзі, сьогодні фінал Голосу країни в новому форматі. Всі кошти виручені з глядацького голосування і рекламних блоків підуть на допомогу і захист медиків. Вмикайте 1+1 о 21:00 голосуйте і допомагайте", - написала Осадча.
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Своєю чергою Горбунов підкреслив, що вони готові до суперфіналу 10 ювілейного сезону Голосу в умовах карантину. І шоу пройде завдяки сучасним телевізійним технологіям.
Користувачі мережі прокоментували яскраві фото телеведучих.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Горбунов та Осадча розкрили секрети суперфіналу шоу Голос країни-10.