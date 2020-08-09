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Яскрава фуксія: Катя Осадча показала молодшого сина і ефектний літній лук

Автор: Марина Настевич

Телеведуча поділилася барвистими кадрами із відпочинку в Туреччині

Катя Осадча продовжує насолоджуватися довгоочікуваною відпусткою у Туреччині, куди вирушила в компанії чоловіка Юрія Горбунова і обох своїх синів - старшого Іллі та молодшого Івана. Сімейство з задоволенням купається в морі і засмагає на пляжі, а телеведуча встигає також похвалитися яскравими пляжними луками і витонченою фігурою.

На новій серії фото в своєму Instagram Катя з'явилася в стильному і яскравому образі - довгому сарафані кольору фуксії від DRESSTOIMPRESS з глибоким декольте, під який вона одягла чорний топ. Наряд теледіва доповнила солом'яним капелюшком і темними окулярами.

Осадча позувала на території розкішного готелю як одна, так і з трирічним Іваном, чиє обличчя вони поки що не показують публіці - ось і на цей раз хлопчика зняли зі спини.

"Яскрава неділя", - підписала кадри зіркова мама.

Катя Осадча поділилася барвистими фото з сином Іваном з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

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Шанувальникам дуже сподобався наряд Каті і вони засипали її компліментами в коментарях.

  • Які ви гарні дуже
  • Краса
  • Неймовірно
  • Приголомшливо красивий колір сукні!
  • Вау! Клас! Люблю Яскравість Особистості
  • Катюша дуже жіночна
  • Красиве плаття
  • Гарна мама
  • Яскраве плаття!!!
  • Ви чарівна!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча освоїла новий для себе вид водного спорту і покаталася на Сап-дошці.

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