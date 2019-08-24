Різатдінова заінтригувала можливою романтикою з партнером Танці з зірками: Серцю не накажеш

Анна Різатдінова вже дуже чекає 25 серпня, коли глядачі побачать перший прямий ефір нового сезону шоу Танці з зірками. Зазначимо, що українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро 2016 також стала однією із зоряних учасниць Танці з зірками 2019! За словами української спортсменки, разом зі своїм партнером по проекту, Олександром Прохоровим вони займаються по 5 годин в день! Різатдінова дійсно налаштована по-бойовому.

У коментарі LITE гімнастка чесно зізналася, чи займалася танцями в дитинстві, з ким під час репетицій знаходиться її син, а також чи не "боїться" вона можливих романтичних відносин з Прохоровим.

Анна Різатдінова: Починаю з чистого аркуша

Гімнастка підкреслює, що в дитинстві не займалася танцями. А опубліковане нещодавно в мережі відео, на якому Аня танцює вальс, — всього-лише невеликий виступ в дитячому саду.

Нагадаємо, нещодавно Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності. На ньому 4-річна Аня танцює вальс, і виходить у неї це дуже граціозно. Але за словами самої гімнастки, це скоріше була "одинична акція".

“Чесно-чесно! Танцями не займалася. Це в дитячому саду був ранок, під час якого ми танцювали перед батьками. Це було, скажімо так, у дитячій формі (посміхається). Але я професійно ніколи не займалася танцями. А чому вийшло так граціозно... Справа в тому, що на той момент я вже займалася гімнастикою. І навіть була в своїй групі "наймоднішою" (сміється). Тому що вже вміла сідати на шпагат і ставати в місток. І це мене дуже виділяв", — розповідає Різатдінова.

Відео: instagram.com/anna_rizatdinova

При цьому спортсменка вкотре підкреслює — незважаючи на добру фізичну підготовку, їй все одно складно.

“Гімнастика і бальні танці — це абсолютно різні речі! Звичайно, те, що я вмію робити, припустимо, шпагат, дійсно допомагає у підтримках. Але техніці танцю мене ніхто не вчив. Тому зараз я точно так само, як і все, починаю з чистого аркуша", — пояснює Різатдінова.

Різатдінова: Всі пари дуже сильні, особливо дівчата!

Гімнастка дійсно дуже серйозно підійшла до питання підготовки до нового сезону Танці з зірками. Зі своїм партнером вони тренуються по 5 годин в день і дуже чекають прямих ефірів.

“Знаєте, я не звикла себе хвалити — все побачимо під час прямого ефіру! Але однозначно не можна розслаблятися. Тому що в цьому сезоні всі пари дуже сильні, особливо дівчата. Всі пластичні, заряджені на перемогу, всі хочуть у фінал... Головне, що ми з партнером зійшлися, працюємо до останнього, присутній спортивний мандраж, а це властиво мені, спортсменці. І вже не дочекаємося виходу на паркет у неділю, 25 серпня! Тоді й подивимося, як наша пара сподобається глядачем. Тому репертуар, танець, музика, костюми — це все повинно злитися воєдино. Зараз ми робимо максимум, і нам дуже цікава оцінка глядачів", — ділиться емоціями Різатдінова.

Про романтику на паркеті

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова під час презентації нового сезону Танці з зірками 2019 (фото: LITE/ Віталій Носач)

Після попередніх сезонів Танці з зірками його учасникам складно піти від питання про романтичні стосунки на паркеті. Лілія Ребрик та Андрій Дикий, Павло Вишняков і Юлія Сахневич, Сергій та Сніжана Бабкіни — лише початок списку пар, які сформувалися під час проекту і продовжили свої стосунки після нього.

Різатдінова на подібне питання лише загадково посміхається і інтригує.

“Ми з Олександром дійсно на даний момент проводимо дуже багато часу разом. Тренуємося по 5 годин в день! Самі розумієте, що це певний зв'язок. Але я на майбутнє не загадую і, як кажуть, серцю не накажеш. Тому подивимося! Мені самій цікаво, як далі буде розвиватися", — відповідає у коментарі LITE Різатдінова.

А ось на питання, хто ж зараз перебуває з її сином Романом, якому в листопаді виповниться 2 роки, Аня відповідає:

“Моя мама буквально все кинула і приїхала в Київ. Так що вона зараз з моїм сином. Звичайно, моє серце завжди вдома, але душа спокійна за дитину, так як з ним любляча бабуся".

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова захопила формами в боді. Гімнастка показала бекстейдж-фото з шоу Танці з зірками 2019. При цьому спортсменка поділилася думкою на тему того, що ж спільного у гімнастики і танців.