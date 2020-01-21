Різатдінова, Тополя, Матвієнко та інші зірки згадали про особливі обійми в житті

До Дня обіймів 21 січня у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» популярні українські артисти розповіли, чи полюбляють вони такі прояви почуттів та як ставляться до обійм із незнайомцями.

Насправді День обіймів відзначають аж тричі на рік. Це неофіційне свято, сенс якого нагадати про цінність та важливість такого простого і важливого жесту. Січневий День обіймів започаткували в США, літній – вигадали японці, а третє свято – у грудні – запропонувала молодь у країнах Європи. Обійми – надприємна тема, на яку артисти теж говорять залюбки.

Віталій Козловський

«Обійми мають бути щирими і чесними, так само, як і поцілунки», – коментує Віталій Козловський в ефірі «Ранку з Україною».

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко

Відома українська артистка Тоня Матвієнко зізнається – вона без обіймань свого чоловіка Арсена Мірзояна жити не може і не хоче.

«Інколи Арсен десь поїде надовго, а я своїй подрузі кажу: «Ой Маринка, пообнімай мене, бо мене вже давно ніхто не обіймав», – сміючись, розповіла Тоня Матвієнко.

Сергій та Сніжана Бабині з дітьми

А Сергій та Сніжана Бабкіни перші обійми готові згадувати безліч разів.

«Я пам’ятаю! Ночувала у Сергія в орендованій квартирі… ми так близько сиділи на цьому орендованому, чиємусь незрозумілому ліжку, диван, який постійно ламався. Ми так ближче і ближче, і Сергій якось так приобійняв мене і каже: «Можна я тебе поцілую?», – поділилася згадками дружина Сергія Бабкіна, Сніжана в ефірі каналу «Україна».

Андре Тан і Аліна Харченко

Натомість Андре Тан із дружиною Аліною Харечко історію своїх перших обіймів розповідати на камеру не забажали.

«Навіщо треба вигадувати якийсь День обіймів, якщо треба обійматися просто щодня і все, – прокоментував Андре Тан, обіймаючи дружину. – Тому що коли люди цілуються тільки у свята, обіймаються тільки у свята, люблять тільки у свята, мені здається, що це все неправильно».

Анна Різатдінова

Та буває й таке, що зірок обійми лякають. Про такий випадок нам розповіла гімнастка Ганна Різатдінова. А сталося це після одного з її виступів.

«Один із шанувальників чекав мене біля автобуса, який відвозив збірну команду України в готель, і він просто накинувся на мене, а я, чесно кажучи, злякалася, тому що він вибіг із нізвідки, але благо охорона була поруч... ось це були обійми, такі прямо несподівані!» – поділилася Ганна Різатдінова в програмі «Ранок з Україною».

Діма Коляденко

Щоб зірки зраділи обіймам із шанувальниками, треба зробити одну просту річ. Секрет якої знає Дмитро Коляденко, адже шоумен вважає, що обійми – один із найпрекрасніших виявів почуттів.

«Я часто ходжу пішки містом, балдію, знаєте, коли підходять молоді люди, особливо дівчата, зі словами: «Можна вас обійняти?». Ви знаєте, я завжди погоджуюся, – зізнався Дмитро Коляденко. – Я так люблю обійматись, цілуватись, навіть пісню про це маю».

Тарас Тополя і Альоша

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя погоджується з такою думкою і розповідає про теплі обійми своїх синів – шестирічного Романа та чотирирічного Марка:

«Марко і Рома запитують: «Хочеш я покажу, як я тебе люблю?» Я кажу – хочу, і вони підходять і з усією силою обіймають, прямо так, скільки є сили».