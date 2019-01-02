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"Ризикуйте": іменита українська спортсменка побажала "екстремального" Нового року

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 17:17
"Ризикуйте": іменита українська спортсменка побажала "екстремального" Нового року
Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Спортсменка бажає нічого не боятися

Відома українська плавчиха, чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова залишила свої "зухвалі" побажання на честь Нового 2019 року. Так, 36-річна спортсменка побажала кожному в Новому році не боятися ризикувати. Клочкова уточнює, що краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і все одно жаліти. Про це іменита українка повідомила на своїй instagram-сторінці.

Відзначимо також, що до цього LITE писав, як саме українські зірки привітали шанувальників з новорічними святами.

Що стосується Клочкової, то вона радить у цьому році ризикувати і нічого не боятися.

"Я бажаю кожній людині в 2019 році не боятися робити те, що давно хотіли. Піти з ненависної роботи, виїхати в інше місто, сказати те, що давно хотіли. Ризикуйте! Зробіть девізом 2019: краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і жаліти. Будьте щасливі! Не бійтеся", — побажала "золота рибка" України Яна Клочкова.

Новорічне побажання Яни Кловчковой

Новорічне побажання Яни Кловчкової (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Яна Клочкова

Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Нагадаємо, що Яна Клочкова вважається самою титулованою спортсменкою України в історії Олімпійських ігор: чотири "золота" і одне "срібло". Вона встановила 50 рекордів України. Однак у січні 2008 року Яна Клочкова заявила про відхід з великого спорту. У березні 2009 вона офіційно "розлучилася з водою".

На даний момент Клочкова виховує сина (народився в 2010 році), захоплюється фотографією, а також веде свій блог в мережі instagram.

Нагадаємо, що деякі українські знаменитості досить оригінально привітали з Новим роком, похвалившись стрункими ніжками. LITE пропонує вибрати найрозкішнішу довгоногу "Снігуроньку".

Також відзначимо, що раніше українська фітнес-тренер Юлія Богдан показала, як скинути "наїдене" в новорічну ніч.

Привітання з Новим роком від Насті Каменських (відео: LITE)

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