"Ризикуйте": іменита українська спортсменка побажала "екстремального" Нового року

Спортсменка бажає нічого не боятися
Відома українська плавчиха, чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова залишила свої "зухвалі" побажання на честь Нового 2019 року. Так, 36-річна спортсменка побажала кожному в Новому році не боятися ризикувати. Клочкова уточнює, що краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і все одно жаліти. Про це іменита українка повідомила на своїй instagram-сторінці.
Відзначимо також, що до цього LITE писав, як саме українські зірки привітали шанувальників з новорічними святами.
Що стосується Клочкової, то вона радить у цьому році ризикувати і нічого не боятися.
"Я бажаю кожній людині в 2019 році не боятися робити те, що давно хотіли. Піти з ненависної роботи, виїхати в інше місто, сказати те, що давно хотіли. Ризикуйте! Зробіть девізом 2019: краще зробити і шкодувати, ніж не зробити і жаліти. Будьте щасливі! Не бійтеся", — побажала "золота рибка" України Яна Клочкова.
Новорічне побажання Яни Кловчкової (фото: instagram.com/yana_klochkova)
Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)
Нагадаємо, що Яна Клочкова вважається самою титулованою спортсменкою України в історії Олімпійських ігор: чотири "золота" і одне "срібло". Вона встановила 50 рекордів України. Однак у січні 2008 року Яна Клочкова заявила про відхід з великого спорту. У березні 2009 вона офіційно "розлучилася з водою".
На даний момент Клочкова виховує сина (народився в 2010 році), захоплюється фотографією, а також веде свій блог в мережі instagram.
Нагадаємо, що деякі українські знаменитості досить оригінально привітали з Новим роком, похвалившись стрункими ніжками. LITE пропонує вибрати найрозкішнішу довгоногу "Снігуроньку".
Також відзначимо, що раніше українська фітнес-тренер Юлія Богдан показала, як скинути "наїдене" в новорічну ніч.
Привітання з Новим роком від Насті Каменських (відео: LITE)