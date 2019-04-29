Римські канікули: MONATIK з дружиною і дітьми гуляє по столиці Італії (фото)

Популярний артист Дмитро Монатік вирішив добре відпочити на травневі свята і разом з дружиною і синами відправився вивчати столицю Італії Рим. Артист і його дружина Ірина Демічева поділилися яскравими фото на своїх сторінках в Instagram - однак при цьому вони як і раніше приховують обличчя дітей і знімають їх тільки зі спини.

На барвистих фото сімейство гуляє по Вічному місту і з цікавістю вивчає його визначні пам'ятки. Ірина вибрала для сімейного відпочинку рожеве плаття в білий горошок і подовжений чорний піджак, а також яскраво-жовту сумку-бананку. Дмитро комфортно відчував себе в спортивних штанях і червоній вітровці.

Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

Судячи з останніх фото, в Римі також похолодало, так як тато і сини зображені у яскравих куртках.

Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

"Яка навколо краса, куди не подивися тотальне захоплення", - зазначила дружина музиканта.

Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

Фото: Дмитро Монатік з дітьми (instagram.com/monatik_official)

Підписники побажали Дмитру та Ірині відмінного відпочинку і залишили багато зворушених коментарів під фото з їх синочками.

"Маленькі Монатикиииии"

"Ваші фото з дітьми завжди зашкал!"

"Хахаха, Великий Монатік і два маленьких Монатіка"

"Блиин, які круті))"

"Після перегляду фото з маленькими Монатиками настрій гарантовано, яка милотаааааааа! Пупсики незвичайні"

"Оо, які пташенята"

"Римські канікули. Прекрасні люди у Вічному місті"

"Класно!!! Маленькі монатіки бігають"

"Класні пінгвінчікі"

"Такі лапульки"

"Ірочка, ти така гарна!!"

"Дуже красиво, гарного вам відпустки"

Нагадаємо, MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом "LOVE IT ритм". Ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і розповідає про його нелегкий шлях за 10 років.

До речі, раніше MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною.