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Римські канікули: MONATIK з дружиною і дітьми гуляє по столиці Італії (фото)


Зоряне сімейство вирушило на травневі свята в Італію

Популярний артист Дмитро Монатік вирішив добре відпочити на травневі свята і разом з дружиною і синами відправився вивчати столицю Італії Рим. Артист і його дружина Ірина Демічева поділилися яскравими фото на своїх сторінках в Instagram - однак при цьому вони як і раніше приховують обличчя дітей і знімають їх тільки зі спини.

На барвистих фото сімейство гуляє по Вічному місту і з цікавістю вивчає його визначні пам'ятки. Ірина вибрала для сімейного відпочинку рожеве плаття в білий горошок і подовжений чорний піджак, а також яскраво-жовту сумку-бананку. Дмитро комфортно відчував себе в спортивних штанях і червоній вітровці.

Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

Судячи з останніх фото, в Римі також похолодало, так як тато і сини зображені у яскравих куртках.

Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

"Яка навколо краса, куди не подивися тотальне захоплення", - зазначила дружина музиканта.

Фото: Дмитро Монатік з родиною в Римі (instagram.com/irinademicheva)

Фото: Дмитро Монатік з дітьми (instagram.com/monatik_official)

Підписники побажали Дмитру та Ірині відмінного відпочинку і залишили багато зворушених коментарів під фото з їх синочками.

  • "Маленькі Монатикиииии"
  • "Ваші фото з дітьми завжди зашкал!"
  • "Хахаха, Великий Монатік і два маленьких Монатіка"
  • "Блиин, які круті))"
  • "Після перегляду фото з маленькими Монатиками настрій гарантовано, яка милотаааааааа! Пупсики незвичайні"
  • "Оо, які пташенята"
  • "Римські канікули. Прекрасні люди у Вічному місті"
  • "Класно!!! Маленькі монатіки бігають"
  • "Класні пінгвінчікі"
  • "Такі лапульки"
  • "Ірочка, ти така гарна!!"
  • "Дуже красиво, гарного вам відпустки"

Нагадаємо, MONATIK підірвав мережу масштабним кліпом "LOVE IT ритм". Ця робота з третього сольного альбому стала наймасштабнішою в кар'єрі музиканта і розповідає про його нелегкий шлях за 10 років.

До речі, раніше MONATIK зворушив мережу рідкісним знімком з дружиною.

 

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