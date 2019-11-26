Римська романтика: Осадча та Горбунов насолоджуються один одним в Італії

Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються використати з толком вільний час, якого у пари не так багато через постійну зайнятість. Якось ведучий зізнався, що обожнює подорожувати разом з дружиною – пара не дочекається, коли зможе брати з собою в поїздки молодшого сина Івана, адже поки він ще зовсім маленький. Так, після суперфіналу шоу Танці з зірками 2019 Юрій і Катя полетіли в сонячний Рим, де панує комфортна осіння погода. Ведучий вирішив поділитися романтичними світлинами з дружиною на тлі місцевих визначних пам'яток.

Пара вирушила на променад в центр. Одна із зупинок – легендарний фонтан Треві. Біля нього парочка зробила яскраву спільну фотолистівку. Катя позує в трендовому чорно-білому картатому затишному пальто, коротких світлих джинсах і кросівках. Вона обняла чоловіка за плече. На Юрі – темні джинси, світлі кросівки і темно-синя куртка.

Другий кадр – селфі на одній з жвавих вузьких вуличок. Юрій злегка посміхається, сховавши очі за сонячними окулярами, Катя позує без макіяжу, зібравши волосся ззаду в акуратний пучок.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Коли продовжуєш на декілька днів тепло", - підписав він щасливий кадр з дружиною.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники пари розділили з ними прекрасні хвилини у "Вічному місті" - вони невтомно писали компліменти і раділи за них.

Я вас обожнюю, ви чудова пара, позитивчики!

Гарні

Дуже гарне місце для закоханих

Які ві милие

Супер

Солоденька парочка – twix. Гарні і талановиті люди

Красиві! Щастя та любові вам!

Які ви гарні!

Гарна сім'я! Щаслива сім'я! Крута сім'я!

Скріншот коментарів

До речі, Юрій і Катя не упустили можливості випити по чашечці запашної кави у кафе, яке налічує 200 років, а також показали чарівливі види нічного Риму. Парочка не втрималася і проявила ніжні почуття прямо на вулиці "Вічного міста" - теледіва поцілувала чоловіка на очах у перехожих, а пізніше поскаржилося, що Юрій постійно розмовляє по телефону – ділові дзвінки не дозволяють йому сповна насолодитися красою міста.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy/instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що стильні Лілія Подкопаєва та Катя Осадча засвітилися в елегантних образах на дні народження Дмитра Гордона.