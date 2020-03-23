Рим накрився мідним тазом: Маша Єфросиніна з сином зворушливо привітала чоловіка з ювілеєм

Маша Єфросиніна — одна з тих українських зірок, хто найбільш відповідально поставився до проблеми поширення коронавіруса в Україні. Телеведуча відразу ж пішла на самоізоляцію зі своїми рідними. При цьому найчастіше Маша не хроніки карантину показує, а записує дуже корисні інтерв'ю з лікарями та психологами. Однак і Почесний посол ООН в області народонаселення в Україні повинен іноді розслаблятися. Особливо коли є такий важливий привід, як ювілей чоловіка! 23 березня чоловік Маші Єфросиніної, бізнесмен Тимур Хромаєв відзначає 45-річчя. Зіркова дружина поспішила показати, як же привітала Тимура. І допомагав своїй мамі син Саша.

На своїй instagram-сторінці Маша записала парочку домашніх відео. Одне з яких присвячено процесу підготовки до привітання чоловіка. На допомогу до Маші прийшов 5-річний син Сашко. Разом з мамою хлопчик намагався надувати різнокольорові кульки.

На початку відео Маша зізналася, що карантин зруйнував її з чоловіком плани на святкування його ювілею. Так, на 45-річчя Хромаєва зіркова пара хотіла відправитися в Рим. Але на жаль, поки що про Рим можна тільки мріяти. І викручуватися з ситуації по можливості. До речі, підготовка до сюрпризу проходила 22 березня пізно ввечері, поки Тимур ходив за покупками.

Маша Єфросиніна з сином Сашком показала, як готується привітати чоловіка з 45-річчям

“Здрастуйте, зараз половина дванадцятої ночі. Що у вас за режимом? А у нас поважна причина. Через півгодини татові буде 45 років. У нього ювілей. Та поїздка, яку я підготувала йому в подарунок в Рим з дітьми, з усіма сюрпризами, накрилася мідним тазом... або карантином. Тому будемо зустрічати вдома. Ми з Сашком купили кульки. І поки наш тато в супермаркеті, весь у масках, антисептику та рукавичках купує нам продукти. Поки він не знає, ми будемо надувати йому кулі", — пояснила ситуацію Єфросиніна.

Далі мама з сином весело почали надувати кульки. Перериваючись на ніжні поцілунки. А ще трохи пізніше Маша показала, як же привітала з сином Тимура. Для дружина Маша приготувала його улюблений десерт — карамельний чізкейк. І винесла його рано вранці, прикрасивши святковими свічками.

А сьогодні, 23 березня, в день народження чоловіка Маша опублікувала новий відео-пост.

“З Днем Народження, Тимуряха! Так, я вже багато років не ламаю голову над подарунком тобі, бо знаю: головне сьогодні — відвезти тебе в якусь прекрасну країну і ввечері випити з тобою локального червоного вина. Так, у цьому році хотіли вперше це зробити з нашими дітьми! Ну, не в сенсі, випити, а відлетіти) І ось все накрилося мідним тазом... Але!!! Ось вже майже 18 років я не перестаю захоплюватися і вчитися у тебе однією видатною здібності - спокійно і розважливо «дивитися в очі» різкій зміні обставин, проблем і труднощів! Ти якось блискуче вмієш адаптувати себе і нас до нових реалій, і не допускати паніки! Поруч з тобою завжди дуже віриш, що все можна пережити! Головне, робити це гідно і не втрачати людське обличчя! І навіть якщо планету все-таки захоплять інопланетяни, знаю, навіть з ними ти знайдеш спільну мову ⠀ Хоча те, що ти погодився на цю гру - для мене навіть крутіше, ніж інопланетяни! Все-таки є в цьому карантині щось позитивне! Люблю тебе", — зворушливо звернулася до чоловіка телеведуча.

Відео: instagram.com/mashaefrosinina

А ось гра полягала в тому, щоб зрозуміти, наскільки добре подружжя знають один одного. Наприклад, хто з подружжя любить більше поїсти або хто більше ревнивий. Як з'ясувалося, більше грошей витрачає Маша. Також Маша більше спить. А ось самим впертим у родині виявився саме Тимур.

Також Маша зізналася, що вона першою закохалася у Тимура. Більш романтична — Маша. А от у питанні ревнощів вони назвали один одного. Так що ревнують однаково.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала найдієвіший антистрес на період карантину.