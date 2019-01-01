Рікі Мартін з чоловіком стали татами

Фото: Рікі Мартін і його чоловік Джван Йосеф (instagram.com/ricky_martin)

Сини Рікі Мартіна - Маттео і Валентіно на Новий рік в якості подарунка отримали сестричку

Рікі Мартін, пуерто-ріканський співак і актор, порадував чудовою новиною своїх шанувальників в новорічну ніч. Він і його чоловік, Джван Йосеф, з яким Ріки є в шлюбі з 2017 року стали татами. Сурогатна мати народила для пари дівчинку, яка стала для Рікі Мартіна вже третьою дитиною. На фото подружжя мило тримають ручки маленької доньки.

Фото: Для чоловіка Рікі Мартіна - Джвана Йосефа - це первісток (instagram.com/ricky_martin)

"Ми раді повідомити, що стали батьками красивої і здорової дівчинки, яку ми назвали Люсія Мартін-Йосеф", - написав 47-річний співак під публікацією на своїй сторінці в Instagram.

Співак повідомив, що і він сам, і Джван, і брати-близнюки, сини Рікі Мартіна, просто в захваті від малюка і полюбили цю дитину з першого погляду.

"Ми вдячні за можливість почати цей 2019 рік з кращим подарунком, який ми могли отримати - даром життя", - поділився своєю радістю латиноамериканський красень.

Також Ріки розповів, що дівчинка абсолютно здорова і дуже красива. Але ось хто з двох щасливих батьків надав свій матеріал для запліднення яйцеклітини він не повідомив.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що українська телеведуча тревел-шоу "Орел і Решка", а з недавнього часу молода мама Регіна Тодоренко, показала фігуру після пологів і порадувала шанувальників рідкісним знімком з новонародженим сином.

Ще одна зірка - голлівудська актриса Єва Лонгорія, яка стала мамою в червні минулого року, показала милі новорічні сімейні знімки з маленьким сином Сантъяго у костюмі Санта-Клауса.

Крім того, у листопаді минулого року вперше стала мамою голлівудська актриса Джессіка Чістейн. Зірці також, як і Рікі Мартіну довелося вдатися до послуг сурогатної матері.

Нестаріючі актриси Голлівуду (фото: РБК-Україна)