Режисер мого життя: Ірина Білик зворушила мережу ніжністю з чоловіком

Ірина Білик - не тільки успішна співачка, а й щаслива дружина і мати. Артистка одружена з азербайджанським хореографом і фотографом Асланом Ахмадовим, а в 2015 році пара стала батьками сина Табриза, який з'явився на світ за допомогою сурогатної матері. Пара не живе разом, оскільки чоловік виконавиці працює в Москві і лише час від часу приїжджає до сім'ї в Київ. Однак, як розповіла Ірина в недавньому інтерв'ю, такий гостьовий шлюб її цілком влаштовує і дозволяє зберегти романтику у відносинах.

Крім того, подружжя іноді ще й працюють разом - так, зараз Аслан став режисером ювілейного туру Білик по Україні. Так що пара зможе більше часу провести разом і насолодитися спілкуванням.

Співачка поділилася своєю радістю з шанувальниками, опублікувавши в Instagram ніжне фото з чоловіком. Ірина і Аслан ніжно притиснулися один до одного, при цьому артистка в забавній рожевій шапці.

"Мій чоловік - режисер мого нового Шоу!!

А я - його улюблена Артистка!!

А може ваша кохана людина бути режисером вашого життя?" - прокоментувала чарівний кадр зірка.

Фото: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Користувачі мережі розчулились сімейною ідилією зіркової пари і залишили їм багато теплих відгуків і побажань.

найкрасивіші і кращі

Щастя Вам! Ви його заслужили...

А практично всі люблять і улюблені чоловіки є і повинні бути режисерами нашого життя.

Класні,обожнюю вас!

Іринка, любові вам і взаєморозуміння.. ви прекрасні

Класні!!! Люблю обох! справжні!!

Ви прекрасні

Бажаю вам щасливого сценарію на все життя !!!!!

У Вас дуже гарні очі

Який він смішний, з вусами і чарівний

Ірина,ви прекрасні!!!і ваш чоловік!!!дуже красиві!!

Це найважливіше у житті,знайти свого режисера!)

Я думаю, що так і повинно бути!

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик вразила визнанням про розставання зі своїм продюсером і цивільним чоловіком Юрієм Нікітіним.