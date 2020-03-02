Режисер мого життя: Ірина Білик зворушила мережу ніжністю з чоловіком

Співачка розчулила шанувальників сімейною ідилією
Ірина Білик - не тільки успішна співачка, а й щаслива дружина і мати. Артистка одружена з азербайджанським хореографом і фотографом Асланом Ахмадовим, а в 2015 році пара стала батьками сина Табриза, який з'явився на світ за допомогою сурогатної матері. Пара не живе разом, оскільки чоловік виконавиці працює в Москві і лише час від часу приїжджає до сім'ї в Київ. Однак, як розповіла Ірина в недавньому інтерв'ю, такий гостьовий шлюб її цілком влаштовує і дозволяє зберегти романтику у відносинах.
Крім того, подружжя іноді ще й працюють разом - так, зараз Аслан став режисером ювілейного туру Білик по Україні. Так що пара зможе більше часу провести разом і насолодитися спілкуванням.
Співачка поділилася своєю радістю з шанувальниками, опублікувавши в Instagram ніжне фото з чоловіком. Ірина і Аслан ніжно притиснулися один до одного, при цьому артистка в забавній рожевій шапці.
"Мій чоловік - режисер мого нового Шоу!!
А я - його улюблена Артистка!!
А може ваша кохана людина бути режисером вашого життя?" - прокоментувала чарівний кадр зірка.
Фото: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)
Користувачі мережі розчулились сімейною ідилією зіркової пари і залишили їм багато теплих відгуків і побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Ірина Білик вразила визнанням про розставання зі своїм продюсером і цивільним чоловіком Юрієм Нікітіним.