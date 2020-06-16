Вирішила спробувати: Ірина Білик розсекретила свою нову дієту

Співачка попросила у шанувальників поради про інтервальне голодування
Українська співачка Ірина Білик намагається підтримувати гарну форму, щоб, як вона жартує, "влазити в концертні вбрання". Ймовірно, на карантині вона злегка набрала, так як 50-річна виконавиця зізналася, що вирішила спробувати нову дієту.
Артистка опублікувала в Instagram ніжний кадр, на якому вона зображена в хмарі напівпрозорого тюлю рожевого кольору, так що видно лише її обличчя і руку, при цьому очі в неї заплющені. Ірина зазначила, що вирішила випробувати на собі популярне нині інтервальне голодування і попросила фанів поділитися враженнями про цю систему харчування.
"Вирішила спробувати нову дієту, всім відому 16/8. Хто з вас пробував її? Плюси - мінуси? Задоволені результатом?" - написала Білик.
Ірина Білик поділилася секретом схуднення (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Підписники почали активно коментувати публікацію артистки - деякі заявили, що у неї і так прекрасна фігура і їй не потрібні дієти, інші ж почали розповідати про свій досвід.
Скріншот коментарів
Раніше Ірина Білик викликала фурор рідкісним фото з двома синами відразу.
Автор: Марина Настевіч